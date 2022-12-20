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В Минсельхозе назвали внутренний рынок сахара стабильным - РИА Новости, 20.12.2022
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В Минсельхозе назвали внутренний рынок сахара стабильным
В Минсельхозе назвали внутренний рынок сахара стабильным - РИА Новости, 20.12.2022
В Минсельхозе назвали внутренний рынок сахара стабильным
Внутренний рынок сахара в России с точки зрения ценовой конъюнктуры выглядит стабильным и не требует дополнительного регулирования в виде закупочных... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T15:13
2022-12-20T15:13
экономика
дмитрий патрушев
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Внутренний рынок сахара в России с точки зрения ценовой конъюнктуры выглядит стабильным и не требует дополнительного регулирования в виде закупочных интервенций, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минсельхоза РФ. "Что касается госзакупок сахара, то сейчас на внутреннем рынке отсутствуют условия для их проведения. Предельный минимальный уровень цен для интервенций по этому товару установлен в размере 33,6 тысячи рублей за тонну (без НДС). А на текущий момент средневзвешенные цены в Центральном и Приволжском федеральных округах составляют порядка 48 тысяч рублей за тонну", - сообщили в пресс-службе. "Стоит отметить, что данный инструмент необходим в первую очередь для снятия излишков на рынке и поддержки рентабельности производителей. Ведомство оценивает текущую ситуацию на рынке сахара как стабильную и не требующую дополнительного регулирования", - добавили в Минсельхозе. В пресс-службе также напомнили, что в настоящий момент министерство продолжает закупки зерна в интервенционный фонд: по состоянию на 16 декабря приобретено более 2,7 миллиона тонн. Ранее сообщалось, что до конца года в интервенционном фонде планируется сформировать запас продовольственного зерна в объеме 3 миллиона тонн. В России с 2001 года действует механизм закупочных и товарных (на продажу) интервенций зерна, применяемый для стабилизации цен на зерновые культуры и поддержки аграриев. С 2022 года такой же механизм действует в отношении сахара, но сами интервенции пока не проводились. Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев говорил в начале октября об отсутствии предпосылок для закупки в фонд сахара в связи с тем, что цены на внутреннем рынке выше среднего уровня 2021 года на 40%.
https://ria.ru/20221214/produkty-1838616359.html
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экономика, дмитрий патрушев, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Дмитрий Патрушев, Россия, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
15:13 20.12.2022
 
В Минсельхозе назвали внутренний рынок сахара стабильным

Минсельхоз не видит предпосылок для проведения закупочных интервенций по сахару

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкБелый сахар на полке в одном из магазинов "Перекресток" в Москве
Белый сахар на полке в одном из магазинов Перекресток в Москве - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Белый сахар на полке в одном из магазинов "Перекресток" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Внутренний рынок сахара в России с точки зрения ценовой конъюнктуры выглядит стабильным и не требует дополнительного регулирования в виде закупочных интервенций, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минсельхоза РФ.
"Что касается госзакупок сахара, то сейчас на внутреннем рынке отсутствуют условия для их проведения. Предельный минимальный уровень цен для интервенций по этому товару установлен в размере 33,6 тысячи рублей за тонну (без НДС). А на текущий момент средневзвешенные цены в Центральном и Приволжском федеральных округах составляют порядка 48 тысяч рублей за тонну", - сообщили в пресс-службе.
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"Стоит отметить, что данный инструмент необходим в первую очередь для снятия излишков на рынке и поддержки рентабельности производителей. Ведомство оценивает текущую ситуацию на рынке сахара как стабильную и не требующую дополнительного регулирования", - добавили в Минсельхозе.
В пресс-службе также напомнили, что в настоящий момент министерство продолжает закупки зерна в интервенционный фонд: по состоянию на 16 декабря приобретено более 2,7 миллиона тонн. Ранее сообщалось, что до конца года в интервенционном фонде планируется сформировать запас продовольственного зерна в объеме 3 миллиона тонн.
В России с 2001 года действует механизм закупочных и товарных (на продажу) интервенций зерна, применяемый для стабилизации цен на зерновые культуры и поддержки аграриев. С 2022 года такой же механизм действует в отношении сахара, но сами интервенции пока не проводились. Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев говорил в начале октября об отсутствии предпосылок для закупки в фонд сахара в связи с тем, что цены на внутреннем рынке выше среднего уровня 2021 года на 40%.
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