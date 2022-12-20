https://ria.ru/20221220/sakhalin-2-1840065813.html

Нового участника проекта "Сахалин-2" пока не определили, сообщил Новак

Нового участника проекта "Сахалин-2" пока не определили, сообщил Новак - РИА Новости, 20.12.2022

Нового участника проекта "Сахалин-2" пока не определили, сообщил Новак

Новый участник нефтегазового проекта "Сахалин-2", который заменит Shell, еще не определен, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T17:23

2022-12-20T17:23

2022-12-20T17:23

экономика

александр новак

николай шульгинов

shell

сахалин-2

россия

sakhalin energy

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Новый участник нефтегазового проекта "Сахалин-2", который заменит Shell, еще не определен, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. "По "Сахалину-2" - нет еще", - ответил он на вопрос о том, есть ли уже понимание, кто станет новым участником проекта вместо Shell. Россия из-за недружественных действий иностранных государств летом сменила оператора "Сахалина-2" (компанию Sakhalin Energy) на новое российское юрлицо. Им стало ООО "Сахалинская энергия" с долей в 50% у "Газпром Сахалин холдинга". Иностранные участники проекта имели право остаться в нем с прежними долями участия, но им воспользовались в начале сентября только японские Mitsui&Co и Mitsubishi Corporation. Англо-голландская Shell приняла решение уйти. Стоимость ее доли была утверждена кабмином РФ на уровне 94,8 миллиарда рублей. Согласно указу президента, доля участника, покидающего проект "Сахалин-2", подлежит продаже в течение четырех месяцев российскому юридическому лицу. По постановлению правительства РФ, одним из критериев является наличие у такого лица опыта эксплуатации СПГ-завода мощностью более 4 миллионов тонн в год. Как говорил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов, министерство рассчитывает, что "Новатэк" будет участвовать в проекте "Сахалин-2".

https://ria.ru/20221129/sakhalin-1834961424.html

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экономика, александр новак, николай шульгинов, shell, сахалин-2, россия, sakhalin energy