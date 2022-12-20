https://ria.ru/20221220/saakashvili-1840043121.html

В офисе Зеленского заявили, что Киев готов обеспечить лечение Саакашвили

В офисе Зеленского заявили, что Киев готов обеспечить лечение Саакашвили - РИА Новости, 20.12.2022

В офисе Зеленского заявили, что Киев готов обеспечить лечение Саакашвили

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина готова принять у себя бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, обеспечить его... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T16:32

2022-12-20T16:32

2022-12-20T16:35

в мире

михаил саакашвили

владимир зеленский

петр порошенко

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украина

киев

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина готова принять у себя бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, обеспечить его безопасность и лечение. Оппозиционный грузинский депутат Алеко Елисашвили заявил во вторник, что призыв Зеленского к грузинским властям отправить Саакашвили на лечение в заграничную клинику является вмешательством во внутренние дела страны. Зеленский накануне призвал грузинские власти проявить милосердие к Саакашвили и перевести его в украинскую, европейскую или американскую клинику. "Невозможно смотреть, как человек, которого ты знаешь, умирает в прямом эфире телевидения. Невозможно смотреть, как на глазах у всего цивилизованного мира убивают историю Грузии и ее президента. Украина готова принять Михаила Саакашвили, гарантировать его безопасность и надлежащее лечение. Грузия, сделай правильный выбор", - написал Подоляк в Twitter. При экс-президенте Украины Петре Порошенко Саакашвили недолго возглавлял Одесскую область, но затем был уволен. Как заявлял Порошенко, Саакашвили не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил его экономические показатели. В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Второй раз украинский паспорт политик получил уже при Зеленском. Экс-президент был задержан в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды. Премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.

https://ria.ru/20221203/aktsiya-1836097292.html

https://ria.ru/20221215/saakashvili-1838754184.html

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в мире, михаил саакашвили, владимир зеленский, петр порошенко, грузия, украина, киев