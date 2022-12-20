https://ria.ru/20221220/ryba-1840060408.html

Гренландия приостановила соглашение о рыболовстве с Россией

Гренландия приостановила соглашение о рыболовстве с Россией - РИА Новости, 20.12.2022

Гренландия приостановила соглашение о рыболовстве с Россией

Власти острова Гренландия (автономная территория Дании) приняли решение приостановить действие договора о рыболовстве с Россией, передает агентство Франс Пресс... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T17:14

2022-12-20T17:14

2022-12-20T17:14

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гренландия

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федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)

в мире

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ЦЮРИХ, 20 дек - РИА Новости. Власти острова Гренландия (автономная территория Дании) приняли решение приостановить действие договора о рыболовстве с Россией, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на профильное министерство автономии. В министерстве рыболовства Гренландии заявили агентству, что проинформировали российскую сторону о том, что "в связи с сокращением запасов некоторых видов рыб обмен квотами на 2023 год не представляется возможным". Россия и Гренландия заключили соответствующее межправительственное соглашение в 1992 году. Основным элементом документа является взаимный обмен квотами добычи водных биоресурсов в исключительной экономической зоне РФ в Баренцевом море и рыболовной зоне Гренландии. В конце прошлого года страны договаривались о квотах на вылов палтуса, окуня, трески и пикши. Ранее датский телеканал TV2 сообщил, что Фарерские острова, входящие в состав Дании на правах автономии, продлили договор о рыболовстве с Россией, стороны определили квоты ловли рыбы в территориальных водах двух стран. В октябре Росрыболовство информировало о том, что РФ и Норвегия согласовали условия промысла общих запасов и планы по развитию сотрудничества на 2023 год.

https://ria.ru/20221118/kvoty-1832620006.html

https://ria.ru/20221219/arktika-1839772763.html

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россия, гренландия, дания, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), в мире