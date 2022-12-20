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Вручение государственных наград врио глав ДНР и ЛНР. Прямая трансляция - РИА Новости, 20.12.2022
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Вручение государственных наград врио глав ДНР и ЛНР. Прямая трансляция
Вручение государственных наград врио глав ДНР и ЛНР. Прямая трансляция - РИА Новости, 20.12.2022
Вручение государственных наград врио глав ДНР и ЛНР. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин вручает государственные награды врио глав ДНР и ЛНР в Москве. РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T13:36
2022-12-20T13:36
политика
владимир путин
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
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Президент России Владимир Путин вручает государственные награды врио глав ДНР и ЛНР в Москве.
россия
донецкая народная республика
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LIVE: Путин на церемонии вручения государственных наград в Москве_20 декабря
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политика, владимир путин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, видео
Политика, Владимир Путин, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика
Вручение государственных наград врио глав ДНР и ЛНР. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин вручает государственные награды врио глав ДНР и ЛНР в Москве.
2022-12-20T13:36
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PT57M31S
13:36 20.12.2022
 

Вручение государственных наград врио глав ДНР и ЛНР. Прямая трансляция

Читать ria.ru в
Президент России Владимир Путин вручает государственные награды врио глав ДНР и ЛНР в Москве.
 
ПолитикаВладимир ПутинРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная Республика
 
 
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