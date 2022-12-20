https://ria.ru/20221220/rossiya-1839886913.html

В КНР заявили, что учения с Россией показывают решимость отражать угрозы

В КНР заявили, что учения с Россией показывают решимость отражать угрозы - РИА Новости, 20.12.2022

В КНР заявили, что учения с Россией показывают решимость отражать угрозы

Российско-китайские учения "Морское взаимодействие" показывают решимость двух стран совместно реагировать на угрозы безопасности на море, заявили во вторник в... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T05:21

2022-12-20T05:21

2022-12-20T15:50

китай

россия

восточно-китайское море

россия-китай: главное

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/17/1755917376_39:0:3680:2048_1920x0_80_0_0_e1be95f5dc472cbe3f6001238b6bb118.jpg

ПЕКИН, 20 дек – РИА Новости. Российско-китайские учения "Морское взаимодействие" показывают решимость двух стран совместно реагировать на угрозы безопасности на море, заявили во вторник в минобороны КНР. Как сообщили накануне в Минобороны РФ, отряд кораблей Тихоокеанского флота вышел в море из Владивостока для участия в российско-китайских учениях "Морское взаимодействие" 21-27 декабря. По информации ведомства, учения пройдут в акватории Восточно-Китайского моря. Отмечалось, что основной целью учений является укрепление военно-морского сотрудничества между РФ и КНР, поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Помимо корабельной составляющей к учениям будут привлечены самолеты и вертолеты от обеих стран, сообщили в ведомстве. "Цель этих учений - показать решимость и способность двух сторон усилить совместное реагирование на угрозы безопасности на море, поддерживать международный и региональный мир и стабильность. А также еще больше углубить российско-китайское всеобъемлющее стратегическое сотрудничество и партнерство в новую эпоху", - говорится в сообщении оборонного ведомства КНР, опубликованном в аккаунте в WeChat. В ведомстве уточнили, что учения пройдут в акватории Восточно-Китайского моря между городами Чжоушань и Тайчжоу восточной китайской провинции Чжэцзян.

https://ria.ru/20221012/ucheniya-1823359551.html

китай

россия

восточно-китайское море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, россия, восточно-китайское море