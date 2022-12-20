05:21 20.12.2022 (обновлено: 15:50 20.12.2022)
В КНР заявили, что учения с Россией показывают решимость отражать угрозы
Минобороны КНР: учения с Россией показывают решимость вместе реагировать на угрозы
© Минобороны РФБоевые корабли России и Китая в Тихом океане
© Минобороны РФ
Боевые корабли России и Китая в Тихом океане. Архивное фото
ПЕКИН, 20 дек – РИА Новости. Российско-китайские учения "Морское взаимодействие" показывают решимость двух стран совместно реагировать на угрозы безопасности на море, заявили во вторник в минобороны КНР.
Как сообщили накануне в Минобороны РФ, отряд кораблей Тихоокеанского флота вышел в море из Владивостока для участия в российско-китайских учениях "Морское взаимодействие" 21-27 декабря. По информации ведомства, учения пройдут в акватории Восточно-Китайского моря. Отмечалось, что основной целью учений является укрепление военно-морского сотрудничества между РФ и КНР, поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Помимо корабельной составляющей к учениям будут привлечены самолеты и вертолеты от обеих стран, сообщили в ведомстве.
"Цель этих учений - показать решимость и способность двух сторон усилить совместное реагирование на угрозы безопасности на море, поддерживать международный и региональный мир и стабильность. А также еще больше углубить российско-китайское всеобъемлющее стратегическое сотрудничество и партнерство в новую эпоху", - говорится в сообщении оборонного ведомства КНР, опубликованном в аккаунте в WeChat.
В ведомстве уточнили, что учения пройдут в акватории Восточно-Китайского моря между городами Чжоушань и Тайчжоу восточной китайской провинции Чжэцзян.
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