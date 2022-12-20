https://ria.ru/20221220/roskosmos-1839933829.html

В "Роскосмосе" прокомментировали участие США в ситуации с "Союзом МС-22"

В "Роскосмосе" прокомментировали участие США в ситуации с "Союзом МС-22" - РИА Новости, 20.12.2022

В "Роскосмосе" прокомментировали участие США в ситуации с "Союзом МС-22"

США, в частности американский экипаж МКС, протянули руку помощи в связи с разгерметизацией системы охлаждения корабля "Союз МС-22", но есть надежда, что... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T11:27

2022-12-20T11:27

2022-12-20T11:41

космос - риа наука

юрий борисов (роскосмос)

анна кикина

сша

роскосмос

наса

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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. США, в частности американский экипаж МКС, протянули руку помощи в связи с разгерметизацией системы охлаждения корабля "Союз МС-22", но есть надежда, что российский экипаж самостоятельно справится с этой проблемой, заявил во вторник гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов. "Они проявили себя достойно, протянули руку помощи, но я надеюсь, что мы и сами справимся", - сказал Борисов во время сеанса связи с экипажем российского сегмента МКС. При этом глава "Роскосмоса" попросил российских космонавтов передать привет и поблагодарить своих американских коллег, которые сейчас находятся на МКС. "Они действительно большие молодцы. Мы хорошо работаем в слаженном рабочем коллективе", - уточнила космонавт Анна Кикина. Командир экипажа Сергей Прокопьев в свою очередь отметил, что американские астронавты, которые сейчас готовятся к выходу в открытый космос, будут рады услышать теплые слова. "Вы всему миру подаете пример, как надо работать вместе в тяжелой, непростой ситуации, пусть многие политики поучатся у вас", - отметил Борисов. Трансляцию переговоров ведет НАСА. Утечка из системы охлаждения "Союза МС-22" произошла 15 декабря из-за повреждения внешней обшивки приборно-агрегатного отсека корабля, в трансляции НАСА было показано, как из корабля бьют фонтаны технической жидкости. Из-за утечки был отменен выход в открытый космос российских космонавтов. По словам исполнительного директора "Роскосмоса" Сергея Крикалева, причиной инцидента может быть попадание микрометеорита. Источник РИА Новости ранее сообщил, что специалисты "Роскосмоса" установили точное место повреждения приборно-агрегатного отсека "Союза МС-22" - оно находится на радиаторе системы охлаждения около узла зачековки солнечной батареи. Инцидент не сказался на быте экипажа, а необходимости в экстренной эвакуации нет, отмечали в "Роскосмосе". Члены экипажа корабля и станции продолжают штатно работать. Для поддержания комфортной температуры в жилом объеме корабля "Союз МС-22" подается охлажденный воздух с российского сегмента МКС. Сейчас на станции работают три российских космонавта - Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина. Прокопьев с Петелиным прибыли на "Союзе МС-22" с астронавтом США Френком Рубио, Кикина прилетела на американском Crew Dragon.

https://ria.ru/20221217/roskosmos-1839335839.html

https://ria.ru/20221216/kosmonavty-1839157075.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221215/mks-1838814152.html

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космос - риа наука, юрий борисов (роскосмос), анна кикина, сша, роскосмос, наса