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В "Роскосмосе" прокомментировали участие США в ситуации с "Союзом МС-22" - РИА Новости, 20.12.2022
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В "Роскосмосе" прокомментировали участие США в ситуации с "Союзом МС-22"
В "Роскосмосе" прокомментировали участие США в ситуации с "Союзом МС-22" - РИА Новости, 20.12.2022
В "Роскосмосе" прокомментировали участие США в ситуации с "Союзом МС-22"
США, в частности американский экипаж МКС, протянули руку помощи в связи с разгерметизацией системы охлаждения корабля "Союз МС-22", но есть надежда, что... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T11:27
2022-12-20T11:41
космос - риа наука
юрий борисов (роскосмос)
анна кикина
сша
роскосмос
наса
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. США, в частности американский экипаж МКС, протянули руку помощи в связи с разгерметизацией системы охлаждения корабля "Союз МС-22", но есть надежда, что российский экипаж самостоятельно справится с этой проблемой, заявил во вторник гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов. "Они проявили себя достойно, протянули руку помощи, но я надеюсь, что мы и сами справимся", - сказал Борисов во время сеанса связи с экипажем российского сегмента МКС. При этом глава "Роскосмоса" попросил российских космонавтов передать привет и поблагодарить своих американских коллег, которые сейчас находятся на МКС. "Они действительно большие молодцы. Мы хорошо работаем в слаженном рабочем коллективе", - уточнила космонавт Анна Кикина. Командир экипажа Сергей Прокопьев в свою очередь отметил, что американские астронавты, которые сейчас готовятся к выходу в открытый космос, будут рады услышать теплые слова. "Вы всему миру подаете пример, как надо работать вместе в тяжелой, непростой ситуации, пусть многие политики поучатся у вас", - отметил Борисов. Трансляцию переговоров ведет НАСА. Утечка из системы охлаждения "Союза МС-22" произошла 15 декабря из-за повреждения внешней обшивки приборно-агрегатного отсека корабля, в трансляции НАСА было показано, как из корабля бьют фонтаны технической жидкости. Из-за утечки был отменен выход в открытый космос российских космонавтов. По словам исполнительного директора "Роскосмоса" Сергея Крикалева, причиной инцидента может быть попадание микрометеорита. Источник РИА Новости ранее сообщил, что специалисты "Роскосмоса" установили точное место повреждения приборно-агрегатного отсека "Союза МС-22" - оно находится на радиаторе системы охлаждения около узла зачековки солнечной батареи. Инцидент не сказался на быте экипажа, а необходимости в экстренной эвакуации нет, отмечали в "Роскосмосе". Члены экипажа корабля и станции продолжают штатно работать. Для поддержания комфортной температуры в жилом объеме корабля "Союз МС-22" подается охлажденный воздух с российского сегмента МКС. Сейчас на станции работают три российских космонавта - Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина. Прокопьев с Петелиным прибыли на "Союзе МС-22" с астронавтом США Френком Рубио, Кикина прилетела на американском Crew Dragon.
https://ria.ru/20221217/roskosmos-1839335839.html
https://ria.ru/20221216/kosmonavty-1839157075.html
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космос - риа наука, юрий борисов (роскосмос), анна кикина, сша, роскосмос, наса
Космос - РИА Наука, Юрий Борисов (Роскосмос), Анна Кикина, США, Роскосмос, НАСА
11:27 20.12.2022 (обновлено: 11:41 20.12.2022)
 
В "Роскосмосе" прокомментировали участие США в ситуации с "Союзом МС-22"

Гендиректор "Роскосмоса" Борисов: США предложили помощь в ситуации с "Союзом МС-22"

© Госкорпорация "Роскосмос"/TelegramМониторинг утечки газа в газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Съемка космического аппарата "Канопус-В"
Мониторинг утечки газа в газопроводах Северный поток-1 и Северный поток-2. Съемка космического аппарата Канопус-В
© Госкорпорация "Роскосмос"/Telegram
Мониторинг утечки газа в газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Съемка космического аппарата "Канопус-В". Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. США, в частности американский экипаж МКС, протянули руку помощи в связи с разгерметизацией системы охлаждения корабля "Союз МС-22", но есть надежда, что российский экипаж самостоятельно справится с этой проблемой, заявил во вторник гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов.
"Они проявили себя достойно, протянули руку помощи, но я надеюсь, что мы и сами справимся", - сказал Борисов во время сеанса связи с экипажем российского сегмента МКС.
Солнечное затмение с борта МКС - РИА Новости, 1920, 17.12.2022
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НАСА: "Роскосмос" успешно испытал двигатели "Союза", где произошла утечка
При этом глава "Роскосмоса" попросил российских космонавтов передать привет и поблагодарить своих американских коллег, которые сейчас находятся на МКС.
"Они действительно большие молодцы. Мы хорошо работаем в слаженном рабочем коллективе", - уточнила космонавт Анна Кикина.
Командир экипажа Сергей Прокопьев в свою очередь отметил, что американские астронавты, которые сейчас готовятся к выходу в открытый космос, будут рады услышать теплые слова.
"Вы всему миру подаете пример, как надо работать вместе в тяжелой, непростой ситуации, пусть многие политики поучатся у вас", - отметил Борисов.
Трансляцию переговоров ведет НАСА.
Космонавт Роскосмоса во время выхода в открытый космос
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Утечка из системы охлаждения "Союза МС-22" произошла 15 декабря из-за повреждения внешней обшивки приборно-агрегатного отсека корабля, в трансляции НАСА было показано, как из корабля бьют фонтаны технической жидкости. Из-за утечки был отменен выход в открытый космос российских космонавтов. По словам исполнительного директора "Роскосмоса" Сергея Крикалева, причиной инцидента может быть попадание микрометеорита.
Источник РИА Новости ранее сообщил, что специалисты "Роскосмоса" установили точное место повреждения приборно-агрегатного отсека "Союза МС-22" - оно находится на радиаторе системы охлаждения около узла зачековки солнечной батареи.
Инцидент не сказался на быте экипажа, а необходимости в экстренной эвакуации нет, отмечали в "Роскосмосе". Члены экипажа корабля и станции продолжают штатно работать. Для поддержания комфортной температуры в жилом объеме корабля "Союз МС-22" подается охлажденный воздух с российского сегмента МКС.
Сейчас на станции работают три российских космонавта - Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина. Прокопьев с Петелиным прибыли на "Союзе МС-22" с астронавтом США Френком Рубио, Кикина прилетела на американском Crew Dragon.
Символика Роскосмоса - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
15 декабря, 11:32В мире
В "Роскосмосе" назвали причину отмены выхода с МКС в открытый космос
 
Космос - РИА НаукаЮрий Борисов (Роскосмос)Анна КикинаСШАРоскосмосНАСА
 
 
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