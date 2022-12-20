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В "Роскосмосе" надеются на штатное завершение экспедиции "Союза МС-22" - РИА Новости, 20.12.2022
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В "Роскосмосе" надеются на штатное завершение экспедиции "Союза МС-22"
В "Роскосмосе" надеются на штатное завершение экспедиции "Союза МС-22" - РИА Новости, 20.12.2022
В "Роскосмосе" надеются на штатное завершение экспедиции "Союза МС-22"
Гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил, что будет надеяться на штатное завершение экспедиции корабля "Союз МС-22" с разгерметизированной системой... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T09:54
2022-12-20T09:55
роскосмос
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил, что будет надеяться на штатное завершение экспедиции корабля "Союз МС-22" с разгерметизированной системой охлаждения, пристыкованного к Международной космической станции (МКС). "Будем надеяться на штатное завершение вашей экспедиции", - сказал Борисов во время сеанса связи с экипажем российского сегмента МКС. Трансляцию переговоров ведет НАСА. Утечка из системы охлаждения "Союза МС-22" произошла 15 декабря из-за повреждения внешней обшивки приборно-агрегатного отсека корабля, в трансляции НАСА было показано, как из корабля бьют фонтаны технической жидкости. Из-за утечки был отменен выход в открытый космос российских космонавтов. Экипаж сфотографировал и снял на видео внешнюю поверхность корабля и передал данные на Землю. По словам исполнительного директора "Роскосмоса" Сергея Крикалева, причиной инцидента может быть попадание микрометеорита. Источник РИА Новости сообщил, что специалисты "Роскосмоса" установили точное место повреждения приборно-агрегатного отсека "Союза МС-22" - оно находится на радиаторе системы охлаждения около узла зачековки солнечной батареи. Позднее в госкорпорации подтвердили, что после осмотра внешней поверхности возможное место повреждения агрегатного отсека обнаружено. Инцидент не сказался на быте экипажа, а необходимости в экстренной эвакуации нет. Члены экипажа корабля и станции продолжают штатно работать. Для поддержания комфортной температуры в жилом объеме корабля "Союз МС-22" подается охлажденный воздух с российского сегмента МКС. Сейчас на станции работают три российских космонавта - Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина. Прокопьев с Петелиным прибыли на "Союзе МС-22" с астронавтом США Френком Рубио, Кикина прилетела на американском Crew Dragon.
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роскосмос, земля, сша, наса, анна кикина, юрий борисов (роскосмос)
Роскосмос, Земля, США, НАСА, Анна Кикина, Юрий Борисов (Роскосмос)
09:54 20.12.2022 (обновлено: 09:55 20.12.2022)
 
В "Роскосмосе" надеются на штатное завершение экспедиции "Союза МС-22"

Борисов заявил, что в "Роскосмосе" надеются на штатное завершение экспедиции "Союза МС-22"

© Госкорпорация "Роскосмос"/TelegramМониторинг утечки газа в газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Съемка космического аппарата "Канопус-В"
Мониторинг утечки газа в газопроводах Северный поток-1 и Северный поток-2. Съемка космического аппарата Канопус-В
© Госкорпорация "Роскосмос"/Telegram
Мониторинг утечки газа в газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Съемка космического аппарата "Канопус-В"
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил, что будет надеяться на штатное завершение экспедиции корабля "Союз МС-22" с разгерметизированной системой охлаждения, пристыкованного к Международной космической станции (МКС).
"Будем надеяться на штатное завершение вашей экспедиции", - сказал Борисов во время сеанса связи с экипажем российского сегмента МКС.
Глава Роскосмоса Юрий Борисов - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
19 декабря, 16:54
Решение по "Союзу МС-22" примут в конце декабря, сообщил глава "Роскосмоса"
Трансляцию переговоров ведет НАСА.
Утечка из системы охлаждения "Союза МС-22" произошла 15 декабря из-за повреждения внешней обшивки приборно-агрегатного отсека корабля, в трансляции НАСА было показано, как из корабля бьют фонтаны технической жидкости. Из-за утечки был отменен выход в открытый космос российских космонавтов. Экипаж сфотографировал и снял на видео внешнюю поверхность корабля и передал данные на Землю. По словам исполнительного директора "Роскосмоса" Сергея Крикалева, причиной инцидента может быть попадание микрометеорита.
Источник РИА Новости сообщил, что специалисты "Роскосмоса" установили точное место повреждения приборно-агрегатного отсека "Союза МС-22" - оно находится на радиаторе системы охлаждения около узла зачековки солнечной батареи. Позднее в госкорпорации подтвердили, что после осмотра внешней поверхности возможное место повреждения агрегатного отсека обнаружено.
Инцидент не сказался на быте экипажа, а необходимости в экстренной эвакуации нет. Члены экипажа корабля и станции продолжают штатно работать. Для поддержания комфортной температуры в жилом объеме корабля "Союз МС-22" подается охлажденный воздух с российского сегмента МКС.
Сейчас на станции работают три российских космонавта - Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина. Прокопьев с Петелиным прибыли на "Союзе МС-22" с астронавтом США Френком Рубио, Кикина прилетела на американском Crew Dragon.
Космонавт Юрий Гагарин в кабине космического корабля Восток-1 перед стартом - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
10 декабря, 12:05
"Роскосмос" рассекретил личное дело Гагарина
 
РоскосмосЗемляСШАНАСААнна КикинаЮрий Борисов (Роскосмос)
 
 
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