https://ria.ru/20221220/roskosmos-1839907804.html

В "Роскосмосе" надеются на штатное завершение экспедиции "Союза МС-22"

В "Роскосмосе" надеются на штатное завершение экспедиции "Союза МС-22" - РИА Новости, 20.12.2022

В "Роскосмосе" надеются на штатное завершение экспедиции "Союза МС-22"

Гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил, что будет надеяться на штатное завершение экспедиции корабля "Союз МС-22" с разгерметизированной системой... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T09:54

2022-12-20T09:54

2022-12-20T09:55

роскосмос

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сша

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анна кикина

юрий борисов (роскосмос)

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил, что будет надеяться на штатное завершение экспедиции корабля "Союз МС-22" с разгерметизированной системой охлаждения, пристыкованного к Международной космической станции (МКС). "Будем надеяться на штатное завершение вашей экспедиции", - сказал Борисов во время сеанса связи с экипажем российского сегмента МКС. Трансляцию переговоров ведет НАСА. Утечка из системы охлаждения "Союза МС-22" произошла 15 декабря из-за повреждения внешней обшивки приборно-агрегатного отсека корабля, в трансляции НАСА было показано, как из корабля бьют фонтаны технической жидкости. Из-за утечки был отменен выход в открытый космос российских космонавтов. Экипаж сфотографировал и снял на видео внешнюю поверхность корабля и передал данные на Землю. По словам исполнительного директора "Роскосмоса" Сергея Крикалева, причиной инцидента может быть попадание микрометеорита. Источник РИА Новости сообщил, что специалисты "Роскосмоса" установили точное место повреждения приборно-агрегатного отсека "Союза МС-22" - оно находится на радиаторе системы охлаждения около узла зачековки солнечной батареи. Позднее в госкорпорации подтвердили, что после осмотра внешней поверхности возможное место повреждения агрегатного отсека обнаружено. Инцидент не сказался на быте экипажа, а необходимости в экстренной эвакуации нет. Члены экипажа корабля и станции продолжают штатно работать. Для поддержания комфортной температуры в жилом объеме корабля "Союз МС-22" подается охлажденный воздух с российского сегмента МКС. Сейчас на станции работают три российских космонавта - Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина. Прокопьев с Петелиным прибыли на "Союзе МС-22" с астронавтом США Френком Рубио, Кикина прилетела на американском Crew Dragon.

https://ria.ru/20221219/roskosmos-1839781051.html

https://ria.ru/20221210/gagarin-1837705922.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

роскосмос, земля, сша, наса, анна кикина, юрий борисов (роскосмос)