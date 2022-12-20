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РЭЦ: новый шоурум российской агропродукции начал работу в Стамбуле - РИА Новости, 20.12.2022
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РЭЦ: новый шоурум российской агропродукции начал работу в Стамбуле
РЭЦ: новый шоурум российской агропродукции начал работу в Стамбуле - РИА Новости, 20.12.2022
РЭЦ: новый шоурум российской агропродукции начал работу в Стамбуле
Новый, пятый демонстрационно-дегустационный павильон продукции российского агропромышленного комплекса начал работу в турецком Стамбуле, а компании подали уже... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T17:25
2022-12-20T17:25
российский экспортный центр (рэц)
турция
стамбул
россия
вероника никишина
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Новый, пятый демонстрационно-дегустационный павильон продукции российского агропромышленного комплекса начал работу в турецком Стамбуле, а компании подали уже более 50 заявок на размещение своих товаров на его полках и на участие в программе продвижения в Турции, рассказала генеральный директор Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) Вероника Никишина."Экспортерам нужна комплексная поддержка по продвижению их продукции на новых рынках, а также расширение пула партнеров и покупателей. В этом году мы с Министерством сельского хозяйства провели реинжиниринг этой программы поддержки. Теперь затраты на фактическое продвижение, в том числе на листинг, то есть вход в зарубежные торговые сети, на регистрацию товара для выхода на рынок, на транспортировку выставочных образцов, на промо-акции в торговых сетях и другие услуги берет на себя сам павильон и они бесплатны для экспортера", - сказала Никишина.Первые образцы российской продукции уже стоят на полках шоурума в Стамбуле, и компании уже смогли воспользоваться новой услугой - бесплатной доставкой образцов со склада до павильона. До нового павильона уже добрались российские крупы, мука, прохладительные напитки и кондитерские изделия - вафли и сушки.
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российский экспортный центр (рэц), турция, стамбул, россия, вероника никишина
Российский экспортный центр (РЭЦ), Турция, Стамбул, Россия, Вероника Никишина
17:25 20.12.2022
 

РЭЦ: новый шоурум российской агропродукции начал работу в Стамбуле

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) на мероприятии "Стратегия одного окна" в Москве
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) на мероприятии Стратегия одного окна в Москве - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Логотип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) на мероприятии "Стратегия одного окна" в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Новый, пятый демонстрационно-дегустационный павильон продукции российского агропромышленного комплекса начал работу в турецком Стамбуле, а компании подали уже более 50 заявок на размещение своих товаров на его полках и на участие в программе продвижения в Турции, рассказала генеральный директор Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) Вероника Никишина.
"Экспортерам нужна комплексная поддержка по продвижению их продукции на новых рынках, а также расширение пула партнеров и покупателей. В этом году мы с Министерством сельского хозяйства провели реинжиниринг этой программы поддержки. Теперь затраты на фактическое продвижение, в том числе на листинг, то есть вход в зарубежные торговые сети, на регистрацию товара для выхода на рынок, на транспортировку выставочных образцов, на промо-акции в торговых сетях и другие услуги берет на себя сам павильон и они бесплатны для экспортера", - сказала Никишина.
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) на мероприятии Стратегия одного окна в Москве - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
19 декабря, 16:58
РЭЦ: деловая миссия российских компаний пройдет в марте в Маниле
Первые образцы российской продукции уже стоят на полках шоурума в Стамбуле, и компании уже смогли воспользоваться новой услугой - бесплатной доставкой образцов со склада до павильона. До нового павильона уже добрались российские крупы, мука, прохладительные напитки и кондитерские изделия - вафли и сушки.
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)ТурцияСтамбулРоссияВероника Никишина
 
 
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