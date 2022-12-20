https://ria.ru/20221220/rets-1840066597.html

РЭЦ: новый шоурум российской агропродукции начал работу в Стамбуле

РЭЦ: новый шоурум российской агропродукции начал работу в Стамбуле - РИА Новости, 20.12.2022

РЭЦ: новый шоурум российской агропродукции начал работу в Стамбуле

Новый, пятый демонстрационно-дегустационный павильон продукции российского агропромышленного комплекса начал работу в турецком Стамбуле, а компании подали уже... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T17:25

2022-12-20T17:25

2022-12-20T17:25

российский экспортный центр (рэц)

турция

стамбул

россия

вероника никишина

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Новый, пятый демонстрационно-дегустационный павильон продукции российского агропромышленного комплекса начал работу в турецком Стамбуле, а компании подали уже более 50 заявок на размещение своих товаров на его полках и на участие в программе продвижения в Турции, рассказала генеральный директор Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) Вероника Никишина."Экспортерам нужна комплексная поддержка по продвижению их продукции на новых рынках, а также расширение пула партнеров и покупателей. В этом году мы с Министерством сельского хозяйства провели реинжиниринг этой программы поддержки. Теперь затраты на фактическое продвижение, в том числе на листинг, то есть вход в зарубежные торговые сети, на регистрацию товара для выхода на рынок, на транспортировку выставочных образцов, на промо-акции в торговых сетях и другие услуги берет на себя сам павильон и они бесплатны для экспортера", - сказала Никишина.Первые образцы российской продукции уже стоят на полках шоурума в Стамбуле, и компании уже смогли воспользоваться новой услугой - бесплатной доставкой образцов со склада до павильона. До нового павильона уже добрались российские крупы, мука, прохладительные напитки и кондитерские изделия - вафли и сушки.

https://ria.ru/20221219/rets-1839781874.html

турция

стамбул

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

российский экспортный центр (рэц), турция, стамбул, россия, вероника никишина