РЭЦ: новый шоурум российской агропродукции начал работу в Стамбуле
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) на мероприятии "Стратегия одного окна" в Москве
Логотип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) на мероприятии "Стратегия одного окна" в Москве
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Новый, пятый демонстрационно-дегустационный павильон продукции российского агропромышленного комплекса начал работу в турецком Стамбуле, а компании подали уже более 50 заявок на размещение своих товаров на его полках и на участие в программе продвижения в Турции, рассказала генеральный директор Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) Вероника Никишина.
"Экспортерам нужна комплексная поддержка по продвижению их продукции на новых рынках, а также расширение пула партнеров и покупателей. В этом году мы с Министерством сельского хозяйства провели реинжиниринг этой программы поддержки. Теперь затраты на фактическое продвижение, в том числе на листинг, то есть вход в зарубежные торговые сети, на регистрацию товара для выхода на рынок, на транспортировку выставочных образцов, на промо-акции в торговых сетях и другие услуги берет на себя сам павильон и они бесплатны для экспортера", - сказала Никишина.
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Первые образцы российской продукции уже стоят на полках шоурума в Стамбуле, и компании уже смогли воспользоваться новой услугой - бесплатной доставкой образцов со склада до павильона. До нового павильона уже добрались российские крупы, мука, прохладительные напитки и кондитерские изделия - вафли и сушки.