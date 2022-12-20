https://ria.ru/20221220/rebenok-1839948891.html

В Нижегородской области женщина оставила новорожденного ребенка на морозе

В Нижегородской области женщина оставила новорожденного ребенка на морозе - РИА Новости, 20.12.2022

В Нижегородской области женщина оставила новорожденного ребенка на морозе

Психически больная женщина оставила своего новорожденного ребенка на морозе, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщает... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T12:08

2022-12-20T12:08

2022-12-20T12:08

россия

нижегородская область

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_6a29fc6418c6b71dc499ff468e09fb39.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 дек — РИА Новости. Психически больная женщина оставила своего новорожденного ребенка на морозе, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области. По версии следствия, в декабре 32-летняя женщина родила ребенка в своем доме, расположенном в одном из сел Дивеевского района. При этом она за медицинской помощью не обращалась, хотя состояла на учете по беременности в районной больнице. Посчитав, что ее ребенок родился мертвым, она вынесла тело девочки на придомовую территорию, где оно и было обнаружено 10 декабря следователями СК. При его осмотре признаков насильственной смерти не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза. "Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Установлено, что женщина состоит на учете у врача-психиатра, имея хроническое заболевание", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221212/pozhar-1838105803.html

россия

нижегородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, нижегородская область, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)