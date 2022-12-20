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В Нижегородской области женщина оставила новорожденного ребенка на морозе
В Нижегородской области женщина оставила новорожденного ребенка на морозе - РИА Новости, 20.12.2022
В Нижегородской области женщина оставила новорожденного ребенка на морозе
Психически больная женщина оставила своего новорожденного ребенка на морозе, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщает... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T12:08
2022-12-20T12:08
2022-12-20T12:08
россия
нижегородская область
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 дек — РИА Новости. Психически больная женщина оставила своего новорожденного ребенка на морозе, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области. По версии следствия, в декабре 32-летняя женщина родила ребенка в своем доме, расположенном в одном из сел Дивеевского района. При этом она за медицинской помощью не обращалась, хотя состояла на учете по беременности в районной больнице. Посчитав, что ее ребенок родился мертвым, она вынесла тело девочки на придомовую территорию, где оно и было обнаружено 10 декабря следователями СК. При его осмотре признаков насильственной смерти не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза. "Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Установлено, что женщина состоит на учете у врача-психиатра, имея хроническое заболевание", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, нижегородская область, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Нижегородская область, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Нижегородской области женщина оставила новорожденного ребенка на морозе
В Нижегородской области женщина оставила новорожденного на морозе, ребенок умер