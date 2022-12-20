https://ria.ru/20221220/rabota-1839875998.html

Путин заявил, что спецслужбы должны усилить работу по ключевым направлениям

Путин заявил, что спецслужбы должны усилить работу по ключевым направлениям - РИА Новости, 20.12.2022

Путин заявил, что спецслужбы должны усилить работу по ключевым направлениям

Работа органов безопасности России должна быть усилена по ключевым направлениям на фоне появления новых угроз, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T00:17

2022-12-20T00:17

2022-12-20T00:17

безопасность

владимир путин

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Работа органов безопасности России должна быть усилена по ключевым направлениям на фоне появления новых угроз, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства поздравил сотрудников органов госбезопасности с профессиональным праздником. Он отметил, что последние годы российские спецслужбы работают с высокой отдачей, и поблагодарил сотрудников ФСБ, СВР ФСО и Главного управления специальных программ за компетентность и мужество, готовность выполнить самые сложные задачи. "Сегодня динамично меняющаяся ситуация в мире, появление новых угроз и рисков предъявляют повышенные требования ко всей системе органов безопасности России. А это значит, что вы должны серьезно усилить работу по ключевым направлениям, максимально использовать для этого свой оперативный, технический, кадровый потенциал", - сказал глава государства. Путин заявил, что этот профессиональный праздник объединяет людей, которые выбрали для себя трудную и ответственную службу, кто бережет государство, общество и граждан от внешних и внутренних угроз, защищает основы конституционного строя и целостность страны, беспощадно борется с терроризмом, криминалом, коррупцией. "На протяжении всей истории нашего отечества органы безопасности были надежной опорой государства, и мы по праву гордимся подвигами их легендарных сотрудников, которые беззаветно служили родине, решительно вставали на пути тех, кто хотел сделать нашу страну зависимой, уязвимой, раздробленной. В этот день самые теплые слова благодарности ветеранам спецслужб. Ваш профессионализм стойкость и ответственность всегда будут примером для тех, кто сегодня стоит на страже безопасности и национальных интересов России", - добавил он.

https://ria.ru/20221220/kontrrazvedka-1839875093.html

https://ria.ru/20221220/prioritet-1839875743.html

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безопасность, владимир путин, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба внешней разведки российской федерации (свр россии)