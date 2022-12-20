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Путин заявил, что спецслужбы должны усилить работу по ключевым направлениям - РИА Новости, 20.12.2022
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Путин заявил, что спецслужбы должны усилить работу по ключевым направлениям
Путин заявил, что спецслужбы должны усилить работу по ключевым направлениям - РИА Новости, 20.12.2022
Путин заявил, что спецслужбы должны усилить работу по ключевым направлениям
Работа органов безопасности России должна быть усилена по ключевым направлениям на фоне появления новых угроз, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T00:17
2022-12-20T00:17
безопасность
владимир путин
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Работа органов безопасности России должна быть усилена по ключевым направлениям на фоне появления новых угроз, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства поздравил сотрудников органов госбезопасности с профессиональным праздником. Он отметил, что последние годы российские спецслужбы работают с высокой отдачей, и поблагодарил сотрудников ФСБ, СВР ФСО и Главного управления специальных программ за компетентность и мужество, готовность выполнить самые сложные задачи. "Сегодня динамично меняющаяся ситуация в мире, появление новых угроз и рисков предъявляют повышенные требования ко всей системе органов безопасности России. А это значит, что вы должны серьезно усилить работу по ключевым направлениям, максимально использовать для этого свой оперативный, технический, кадровый потенциал", - сказал глава государства. Путин заявил, что этот профессиональный праздник объединяет людей, которые выбрали для себя трудную и ответственную службу, кто бережет государство, общество и граждан от внешних и внутренних угроз, защищает основы конституционного строя и целостность страны, беспощадно борется с терроризмом, криминалом, коррупцией. "На протяжении всей истории нашего отечества органы безопасности были надежной опорой государства, и мы по праву гордимся подвигами их легендарных сотрудников, которые беззаветно служили родине, решительно вставали на пути тех, кто хотел сделать нашу страну зависимой, уязвимой, раздробленной. В этот день самые теплые слова благодарности ветеранам спецслужб. Ваш профессионализм стойкость и ответственность всегда будут примером для тех, кто сегодня стоит на страже безопасности и национальных интересов России", - добавил он.
https://ria.ru/20221220/kontrrazvedka-1839875093.html
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безопасность, владимир путин, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
Безопасность, Владимир Путин, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
00:17 20.12.2022
 
Путин заявил, что спецслужбы должны усилить работу по ключевым направлениям

Путин: работа органов безопасности должна быть усилена по ключевым направлениям

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Работа органов безопасности России должна быть усилена по ключевым направлениям на фоне появления новых угроз, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства поздравил сотрудников органов госбезопасности с профессиональным праздником. Он отметил, что последние годы российские спецслужбы работают с высокой отдачей, и поблагодарил сотрудников ФСБ, СВР ФСО и Главного управления специальных программ за компетентность и мужество, готовность выполнить самые сложные задачи.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
00:08
Путин потребовал максимальной концентрации сил от контрразведки
"Сегодня динамично меняющаяся ситуация в мире, появление новых угроз и рисков предъявляют повышенные требования ко всей системе органов безопасности России. А это значит, что вы должны серьезно усилить работу по ключевым направлениям, максимально использовать для этого свой оперативный, технический, кадровый потенциал", - сказал глава государства.
Путин заявил, что этот профессиональный праздник объединяет людей, которые выбрали для себя трудную и ответственную службу, кто бережет государство, общество и граждан от внешних и внутренних угроз, защищает основы конституционного строя и целостность страны, беспощадно борется с терроризмом, криминалом, коррупцией.
"На протяжении всей истории нашего отечества органы безопасности были надежной опорой государства, и мы по праву гордимся подвигами их легендарных сотрудников, которые беззаветно служили родине, решительно вставали на пути тех, кто хотел сделать нашу страну зависимой, уязвимой, раздробленной. В этот день самые теплые слова благодарности ветеранам спецслужб. Ваш профессионализм стойкость и ответственность всегда будут примером для тех, кто сегодня стоит на страже безопасности и национальных интересов России", - добавил он.
Здание Федеральной службы безопасности в Москве - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
00:12
Путин назвал один из главных приоритетов работы спецслужб
 
БезопасностьВладимир ПутинРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
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