https://ria.ru/20221220/putin-1840127956.html

В Кремле подтвердили, что Путин посетил зону спецоперации

В Кремле подтвердили, что Путин посетил зону спецоперации - РИА Новости, 21.12.2022

В Кремле подтвердили, что Путин посетил зону спецоперации

Президент Владимир Путин посетил зону проведения спецоперации и пообщался с командующими войсками, подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-20T22:35

2022-12-20T22:35

2022-12-21T01:22

специальная военная операция на украине

здоровье - общество

владимир путин

россия

госдума рф

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

андрей гурулев

донбасс

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин посетил зону проведения спецоперации и пообщался с командующими войсками, подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в комментарии "Российской газете".Ранее о том, что российский лидер якобы посетил зону СВО, написал в своем Telegram-канале депутат Госдумы Андрей Гурулев. "Если он имеет в виду штаб, где он был в пятницу, то да", — сказал чиновник.На прошлой неделе Путин ознакомился с работой объединенного штаба родов войск, задействованных в спецоперации на Украине. Как рассказали в Кремле, президент провел там весь день, ознакомился с работой штаба, заслушал доклад о ходе СВО, а также провел совещание и отдельные встречи с командующими.С 24 февраля проходит специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины. Российский лидер назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.По итогам референдумов, проведенных в конце сентября, в состав России вошли Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области.

https://ria.ru/20221220/putin-1840119194.html

россия

донбасс

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Евгения Нефедова

здоровье - общество, владимир путин, россия, госдума рф, дмитрий песков (спецпредставитель президента), андрей гурулев, донбасс, украина