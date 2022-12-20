https://ria.ru/20221220/putin-1840127956.html
В Кремле подтвердили, что Путин посетил зону спецоперации
В Кремле подтвердили, что Путин посетил зону спецоперации - РИА Новости, 21.12.2022
В Кремле подтвердили, что Путин посетил зону спецоперации
Президент Владимир Путин посетил зону проведения спецоперации и пообщался с командующими войсками, подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-20T22:35
2022-12-20T22:35
2022-12-21T01:22
специальная военная операция на украине
здоровье - общество
владимир путин
россия
госдума рф
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
андрей гурулев
донбасс
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин посетил зону проведения спецоперации и пообщался с командующими войсками, подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в комментарии "Российской газете".Ранее о том, что российский лидер якобы посетил зону СВО, написал в своем Telegram-канале депутат Госдумы Андрей Гурулев. "Если он имеет в виду штаб, где он был в пятницу, то да", — сказал чиновник.На прошлой неделе Путин ознакомился с работой объединенного штаба родов войск, задействованных в спецоперации на Украине. Как рассказали в Кремле, президент провел там весь день, ознакомился с работой штаба, заслушал доклад о ходе СВО, а также провел совещание и отдельные встречи с командующими.С 24 февраля проходит специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины. Российский лидер назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.По итогам референдумов, проведенных в конце сентября, в состав России вошли Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области.
https://ria.ru/20221220/putin-1840119194.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, владимир путин, россия, госдума рф, дмитрий песков (спецпредставитель президента), андрей гурулев, донбасс, украина
Специальная военная операция на Украине, Здоровье - Общество, Владимир Путин, Россия, Госдума РФ, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Андрей Гурулев, Донбасс, Украина
22:35 20.12.2022 (обновлено: 01:22 21.12.2022)
В Кремле подтвердили, что Путин посетил зону спецоперации
"РГ": пресс-секретарь президента России Песков подтвердил поездку Путина в зону СВО