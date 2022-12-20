https://ria.ru/20221220/putin-1840127407.html
Путин в Кремле встретился с врио главы ДНР Пушилиным
Путин в Кремле встретился с врио главы ДНР Пушилиным - РИА Новости, 20.12.2022
Путин в Кремле встретился с врио главы ДНР Пушилиным
Президент РФ Владимир Путин в Кремле встретился с врио главы Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным. РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T22:32
2022-12-20T22:32
2022-12-20T22:43
политика
донецкая народная республика
владимир путин
денис пушилин
россия
москва
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в Кремле встретился с врио главы Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным.Пушилин, как и другие руководители новых регионов РФ, во вторник приехал в Москву на церемонию вручения государственных наград. Пушилину президент РФ вручил орден "За заслуги перед Отечеством" первой степени.В прошлый раз Путин встречался с руководителями новых субъектов РФ в Москве 30 сентября, когда в Георгиевском зале подписывал договоры о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.
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политика, донецкая народная республика, владимир путин, денис пушилин, россия, москва
Политика, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, Денис Пушилин, Россия, Москва
22:32 20.12.2022 (обновлено: 22:43 20.12.2022)
Путин в Кремле встретился с врио главы ДНР Пушилиным
Президент Путин в Кремле встретился с врио главы ДНР Пушилиным