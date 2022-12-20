https://ria.ru/20221220/putin-1840005149.html
Путин назвал героем каждого в зоне спецоперации
Путин назвал героем каждого в зоне спецоперации - РИА Новости, 20.12.2022
Путин назвал героем каждого в зоне спецоперации
Президент России Владимир Путин назвал героем каждого, кто сейчас находится в зоне спецоперации, и признался, что думает о них каждый день. РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T14:56
2022-12-20T14:56
2022-12-20T16:46
специальная военная операция на украине
общество
владимир путин
александр захарченко
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал героем каждого, кто сейчас находится в зоне спецоперации, и признался, что думает о них каждый день. "На острие решения самых сложных задач, ответственных и опасных, безусловно, находятся наши военные, наши воины, находящиеся в зоне специальной военной операции. Я говорил, сегодня вспоминали об этом, и я искренне считаю, что все они герои, все, кто несет эту тяжелую, ответственную и опасную службу", - сказал Путин на церемонии вручения государственных наград в Кремле. "Я думаю, что подавляющее большинство граждан нашей страны думают об этом, я думаю об этом постоянно. И мы, безусловно, желаем им успеха", - добавил президент. Глава государства также вспомнил о тех, кто не смог присутствовать на церемонии награждения. "Конечно, мы не можем сейчас и здесь поздравить всех. То, что происходит здесь, это вещи символического характера, и с нами нет, конечно, тех, которые получают награды, многие из которых еще не получили, но достойны их, нет тех ребят, которые ушли, руководителей, таких как Александр Захарченко - первый руководитель Донецкой Народной Республики", - сказал Путин. Он подчеркнул, что эти люди никогда не будут забыты, а также отметил заслуги гражданских лиц, которые оказывали помощь другим людям, в том числе военным."Всегда страна, да и каждый человек, развивается, идёт вперед, преодолевает какие-то трудности на этом пути. Иначе нет движения вперёд и наверх. Но сегодня они действительно сопровождаются особыми сложностями, и на острие решения сложных задач, ответственных, опасных, безусловно находятся наши военные, наши воины, находящиеся в зоне специальной военной операции", - сказал Путин.
https://ria.ru/20221220/spetsoperatsiya-1839980691.html
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общество, владимир путин, александр захарченко, россия
Специальная военная операция на Украине, Общество, Владимир Путин, Александр Захарченко, Россия
14:56 20.12.2022 (обновлено: 16:46 20.12.2022)
Путин назвал героем каждого в зоне спецоперации
Путин: участники спецоперации никогда не будут забыты, я думаю о них постоянно
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал героем каждого, кто сейчас находится в зоне спецоперации, и признался, что думает о них каждый день.
"На острие решения самых сложных задач, ответственных и опасных, безусловно, находятся наши военные, наши воины, находящиеся в зоне специальной военной операции. Я говорил, сегодня вспоминали об этом, и я искренне считаю, что все они герои, все, кто несет эту тяжелую, ответственную и опасную службу", - сказал Путин на церемонии вручения государственных наград в Кремле.
"Я думаю, что подавляющее большинство граждан нашей страны думают об этом, я думаю об этом постоянно. И мы, безусловно, желаем им успеха", - добавил президент.
Глава государства также вспомнил о тех, кто не смог присутствовать на церемонии награждения.
"Конечно, мы не можем сейчас и здесь поздравить всех. То, что происходит здесь, это вещи символического характера, и с нами нет, конечно, тех, которые получают награды, многие из которых еще не получили, но достойны их, нет тех ребят, которые ушли, руководителей, таких как Александр Захарченко
- первый руководитель Донецкой Народной Республики", - сказал Путин.
Он подчеркнул, что эти люди никогда не будут забыты, а также отметил заслуги гражданских лиц, которые оказывали помощь другим людям, в том числе военным.
"Всегда страна, да и каждый человек, развивается, идёт вперед, преодолевает какие-то трудности на этом пути. Иначе нет движения вперёд и наверх. Но сегодня они действительно сопровождаются особыми сложностями, и на острие решения сложных задач, ответственных, опасных, безусловно находятся наши военные, наши воины, находящиеся в зоне специальной военной операции", - сказал Путин.