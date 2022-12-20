https://ria.ru/20221220/putin-1839979465.html
Россия не раз сталкивалась с испытаниями, заявил Путин
Россия не раз сталкивалась с испытаниями, заявил Путин - РИА Новости, 20.12.2022
Россия не раз сталкивалась с испытаниями, заявил Путин
Россия не раз сталкивалась с испытаниями и отстаивала свой суверенитет, сегодня стране брошен этот же вызов, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T13:43
2022-12-20T13:43
2022-12-20T14:10
россия
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Россия не раз сталкивалась с испытаниями и отстаивала свой суверенитет, сегодня стране брошен этот же вызов, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения госнаград в Кремле."Наша страна не раз сталкивалась с испытаниями, отстаивала свой суверенитет. Сегодня России вновь брошен такой же вызов. И на передовой специальной военной операции солдаты, офицеры, ополченцы и добровольцы показывают исключительные примеры храбрости и самопожертвования", - сказал он.
https://ria.ru/20221220/rabota-1839875998.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, в мире
Россия, Владимир Путин, В мире
13:43 20.12.2022 (обновлено: 14:10 20.12.2022)
Россия не раз сталкивалась с испытаниями, заявил Путин
Путин: Россия не раз сталкивалась с испытаниями и отстаивала свой суверенитет