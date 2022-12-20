https://ria.ru/20221220/putin-1839979465.html

Россия не раз сталкивалась с испытаниями, заявил Путин

Россия не раз сталкивалась с испытаниями, заявил Путин - РИА Новости, 20.12.2022

Россия не раз сталкивалась с испытаниями, заявил Путин

Россия не раз сталкивалась с испытаниями и отстаивала свой суверенитет, сегодня стране брошен этот же вызов, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T13:43

2022-12-20T13:43

2022-12-20T14:10

россия

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Россия не раз сталкивалась с испытаниями и отстаивала свой суверенитет, сегодня стране брошен этот же вызов, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения госнаград в Кремле."Наша страна не раз сталкивалась с испытаниями, отстаивала свой суверенитет. Сегодня России вновь брошен такой же вызов. И на передовой специальной военной операции солдаты, офицеры, ополченцы и добровольцы показывают исключительные примеры храбрости и самопожертвования", - сказал он.

https://ria.ru/20221220/rabota-1839875998.html

россия

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, владимир путин, в мире