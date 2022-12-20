https://ria.ru/20221220/putin-1839907956.html

Россия развернула непобедимое оружие Путина, пишет Newsweek

Россия развернула непобедимое оружие Путина, пишет Newsweek - РИА Новости, 20.12.2022

Россия развернула непобедимое оружие Путина, пишет Newsweek

Россия активно разворачивает новейшую боевую систему "Авангард", имеющую репутацию непобедимого оружия, пишет Халеда Рахман для издания Newsweek. РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T09:55

2022-12-20T09:55

2022-12-20T15:49

владимир путин

россия

сша

в мире

ракетные войска стратегического назначения

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Россия активно разворачивает новейшую боевую систему "Авангард", имеющую репутацию непобедимого оружия, пишет Халеда Рахман для издания Newsweek. "Авангард" был одним из нескольких передовых систем вооружений, о которых Владимир Путин объявил в марте 2018 года. Этот комплекс способен летать со скоростью в 27 раз выше скорости звука, и его невозможно перехватить", — говорится в публикации. Автор напоминает, что, представляя "Авангард", российский лидер рассказал о способности системы совершать резкие маневры на пути к цели, что делает ее неуязвимой для противовоздушной и противоракетной обороны. По словам военных аналитиков, на которых ссылается Рахман, дальность действия "Авангарда" составляет более шести тысяч километров, комплекс может нести ядерную или обычную боевую нагрузку. Кроме того, он способен пролететь над Антарктидой и приблизиться к США с юга. "Авангард" предназначен для проникновения в систему американской противоракетной обороны и ударов по критически важным целям, заключается в статье. На прошлой неделе российское Минобороны заявило, что второй полк "Авангардов" заступил на боевое дежурство в Оренбургской дивизии Ракетных войск стратегического назначения. Комплекс "Авангард" состоит из межконтинентальной баллистической ракеты УР-100Н УТТХ и гиперзвукового планирующего крылатого блока, который может совершать полеты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность, развивая скорость до 28 Маха (примерно 7,5 километра в секунду). Первый полк этих комплексов заступил на боевое дежурство в декабре 2019 года.

https://ria.ru/20221217/ukraina-1839461357.html

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Полк ракет "Авангард" на дежурстве в Оренбургской дивизии В Оренбургской дивизии заступил на дежурство полк ракет "Авангард" 2022-12-20T09:55 true PT2M50S

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владимир путин, россия, сша, в мире, ракетные войска стратегического назначения