https://ria.ru/20221220/putin-1839875346.html

Путин потребовал решительней бороться с экономическими преступлениями

Путин потребовал решительней бороться с экономическими преступлениями - РИА Новости, 20.12.2022

Путин потребовал решительней бороться с экономическими преступлениями

Президент РФ Владимир Путин потребовал от сотрудников органов безопасности действовать решительнее в защите информресурсов, борьбе с экономическими... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T00:09

2022-12-20T00:09

2022-12-20T00:21

владимир путин

россия

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин потребовал от сотрудников органов безопасности действовать решительнее в защите информресурсов, борьбе с экономическими преступлениями и противодействии коррупции. Он отметил, что важнейшими результатами их работы были и остаются безопасность государства, стабильность в обществе, надежное обеспечение прав и свобод граждан России. "Уверен, вы хорошо это осознаете и будете и впредь эффективно выполнять поставленные задачи, честно, на совесть служить родине и нашему народу", - добавил глава государства.

https://ria.ru/20221207/prestupleniya-1837059140.html

россия

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владимир путин, россия