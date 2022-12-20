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Путин потребовал решительней бороться с экономическими преступлениями - РИА Новости, 20.12.2022
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Путин потребовал решительней бороться с экономическими преступлениями
Путин потребовал решительней бороться с экономическими преступлениями - РИА Новости, 20.12.2022
Путин потребовал решительней бороться с экономическими преступлениями
Президент РФ Владимир Путин потребовал от сотрудников органов безопасности действовать решительнее в защите информресурсов, борьбе с экономическими... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T00:09
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владимир путин
россия
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин потребовал от сотрудников органов безопасности действовать решительнее в защите информресурсов, борьбе с экономическими преступлениями и противодействии коррупции. Он отметил, что важнейшими результатами их работы были и остаются безопасность государства, стабильность в обществе, надежное обеспечение прав и свобод граждан России. "Уверен, вы хорошо это осознаете и будете и впредь эффективно выполнять поставленные задачи, честно, на совесть служить родине и нашему народу", - добавил глава государства.
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владимир путин, россия
Владимир Путин, Россия
00:09 20.12.2022 (обновлено: 00:21 20.12.2022)
 
Путин потребовал решительней бороться с экономическими преступлениями

Путин потребовал решительней бороться с экономическими преступлениями и коррупцией

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин потребовал от сотрудников органов безопасности действовать решительнее в защите информресурсов, борьбе с экономическими преступлениями и противодействии коррупции.
"Более решительно надо действовать и по таким важным направлениям, как защита информационных ресурсов, борьба с преступлениями в сфере экономики и противодействие коррупции", - сказал Путин в обращении по случаю Дня сотрудников госбезопасности, отмечаемого 20 декабря.
Он отметил, что важнейшими результатами их работы были и остаются безопасность государства, стабильность в обществе, надежное обеспечение прав и свобод граждан России.
"Уверен, вы хорошо это осознаете и будете и впредь эффективно выполнять поставленные задачи, честно, на совесть служить родине и нашему народу", - добавил глава государства.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
7 декабря, 19:24
Путин призвал прекратить "возить в кандалах" за экономические преступления
 
Владимир ПутинРоссия
 
 
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