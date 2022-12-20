https://ria.ru/20221220/pushilin-1840134999.html

Пушилин попросил Путина помочь ускорить процесс открытия МФЦ в ДНР

Пушилин попросил Путина помочь ускорить процесс открытия МФЦ в ДНР - РИА Новости, 20.12.2022

Пушилин попросил Путина помочь ускорить процесс открытия МФЦ в ДНР

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин попросил президента РФ Владимира Путина помочь ускорить процесс открытия... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T23:00

2022-12-20T23:00

2022-12-20T23:49

специальная военная операция на украине

денис пушилин

владимир путин

донецкая народная республика

россия

ростовская область

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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин попросил президента РФ Владимира Путина помочь ускорить процесс открытия многофункциональных центров в регионе, чтобы жителям не приходилось ездить в Ростовскую область оформлять документы. "Наши люди, которые хотят получать все госуслуги, которые пока еще не получается в полной мере получить. И здесь нам необходимо ускорить открытие МФЦ, тогда людям не будет смысла уезжать в Ростов, чтобы зарегистрировать автомобиль или получить другие услуги, потому что эта система очень развита в Ростове", - сказал Пушилин на встрече с главой государства.

https://ria.ru/20221220/dnr-1840128239.html

донецкая народная республика

россия

ростовская область

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Евгения Нефедова

денис пушилин, владимир путин, донецкая народная республика, россия, ростовская область