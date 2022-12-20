https://ria.ru/20221220/pushilin-1840134999.html
Пушилин попросил Путина помочь ускорить процесс открытия МФЦ в ДНР
Пушилин попросил Путина помочь ускорить процесс открытия МФЦ в ДНР - РИА Новости, 20.12.2022
Пушилин попросил Путина помочь ускорить процесс открытия МФЦ в ДНР
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин попросил президента РФ Владимира Путина помочь ускорить процесс открытия... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T23:00
2022-12-20T23:00
2022-12-20T23:49
специальная военная операция на украине
денис пушилин
владимир путин
донецкая народная республика
россия
ростовская область
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин попросил президента РФ Владимира Путина помочь ускорить процесс открытия многофункциональных центров в регионе, чтобы жителям не приходилось ездить в Ростовскую область оформлять документы. "Наши люди, которые хотят получать все госуслуги, которые пока еще не получается в полной мере получить. И здесь нам необходимо ускорить открытие МФЦ, тогда людям не будет смысла уезжать в Ростов, чтобы зарегистрировать автомобиль или получить другие услуги, потому что эта система очень развита в Ростове", - сказал Пушилин на встрече с главой государства.
https://ria.ru/20221220/dnr-1840128239.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
денис пушилин, владимир путин, донецкая народная республика, россия, ростовская область
Специальная военная операция на Украине, Денис Пушилин, Владимир Путин, Донецкая Народная Республика, Россия, Ростовская область
23:00 20.12.2022 (обновлено: 23:49 20.12.2022)
Пушилин попросил Путина помочь ускорить процесс открытия МФЦ в ДНР
Врио главы ДНР Пушилин попросил Путина помочь ускорить процесс открытия МФЦ в республике