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Пушилин попросил Путина помочь ускорить процесс открытия МФЦ в ДНР - РИА Новости, 20.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221220/pushilin-1840134999.html
Пушилин попросил Путина помочь ускорить процесс открытия МФЦ в ДНР
Пушилин попросил Путина помочь ускорить процесс открытия МФЦ в ДНР - РИА Новости, 20.12.2022
Пушилин попросил Путина помочь ускорить процесс открытия МФЦ в ДНР
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин попросил президента РФ Владимира Путина помочь ускорить процесс открытия... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T23:00
2022-12-20T23:49
специальная военная операция на украине
денис пушилин
владимир путин
донецкая народная республика
россия
ростовская область
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин попросил президента РФ Владимира Путина помочь ускорить процесс открытия многофункциональных центров в регионе, чтобы жителям не приходилось ездить в Ростовскую область оформлять документы. "Наши люди, которые хотят получать все госуслуги, которые пока еще не получается в полной мере получить. И здесь нам необходимо ускорить открытие МФЦ, тогда людям не будет смысла уезжать в Ростов, чтобы зарегистрировать автомобиль или получить другие услуги, потому что эта система очень развита в Ростове", - сказал Пушилин на встрече с главой государства.
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донецкая народная республика
россия
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денис пушилин, владимир путин, донецкая народная республика, россия, ростовская область
Специальная военная операция на Украине, Денис Пушилин, Владимир Путин, Донецкая Народная Республика, Россия, Ростовская область
23:00 20.12.2022 (обновлено: 23:49 20.12.2022)
 
Пушилин попросил Путина помочь ускорить процесс открытия МФЦ в ДНР

Врио главы ДНР Пушилин попросил Путина помочь ускорить процесс открытия МФЦ в республике

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкДенис Пушилин
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Денис Пушилин. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин попросил президента РФ Владимира Путина помочь ускорить процесс открытия многофункциональных центров в регионе, чтобы жителям не приходилось ездить в Ростовскую область оформлять документы.
"Наши люди, которые хотят получать все госуслуги, которые пока еще не получается в полной мере получить. И здесь нам необходимо ускорить открытие МФЦ, тогда людям не будет смысла уезжать в Ростов, чтобы зарегистрировать автомобиль или получить другие услуги, потому что эта система очень развита в Ростове", - сказал Пушилин на встрече с главой государства.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
Вчера, 22:37Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеДенис ПушилинВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаРоссияРостовская область
 
 
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