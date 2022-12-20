https://ria.ru/20221220/pushilin-1840129686.html

Пушилин попросил Путина усилить ПВО в ДНР

Пушилин попросил Путина усилить ПВО в ДНР - РИА Новости, 20.12.2022

Пушилин попросил Путина усилить ПВО в ДНР

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой усилить республику современными системами... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T22:51

2022-12-20T22:51

2022-12-20T23:42

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

в мире

денис пушилин

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здоровье - общество

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой усилить республику современными системами ПВО на фоне участившихся украинских обстрелов.Путин во вторник в Москве провел рабочую встречу с врио главы ДНР. Пушилин рассказал о целенаправленных украинских обстрелах городов республики, в результате которых погибают мирные жители."Вооруженные силы Российской Федерации делают все возможное, но я в связи с этим (обстрелами городов - ред.) просил бы вас об увеличении количества современных систем ПВО и усилении работы контрбатарейной. Это позволит нам добиться того, чтобы уже окончательно не стреляли по нашим крупным агломерациям, чтобы отодвинуть противника", - обратился Пушилин к президенту.

https://ria.ru/20221220/dnr-1840128239.html

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россия

москва

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Евгения Нефедова

донецкая народная республика, в мире, денис пушилин, владимир путин, россия, москва, здоровье - общество