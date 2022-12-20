https://ria.ru/20221220/pushilin-1840129686.html
Пушилин попросил Путина усилить ПВО в ДНР
Пушилин попросил Путина усилить ПВО в ДНР - РИА Новости, 20.12.2022
Пушилин попросил Путина усилить ПВО в ДНР
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой усилить республику современными системами... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T22:51
2022-12-20T22:51
2022-12-20T23:42
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
в мире
денис пушилин
владимир путин
россия
москва
здоровье - общество
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой усилить республику современными системами ПВО на фоне участившихся украинских обстрелов.Путин во вторник в Москве провел рабочую встречу с врио главы ДНР. Пушилин рассказал о целенаправленных украинских обстрелах городов республики, в результате которых погибают мирные жители."Вооруженные силы Российской Федерации делают все возможное, но я в связи с этим (обстрелами городов - ред.) просил бы вас об увеличении количества современных систем ПВО и усилении работы контрбатарейной. Это позволит нам добиться того, чтобы уже окончательно не стреляли по нашим крупным агломерациям, чтобы отодвинуть противника", - обратился Пушилин к президенту.
https://ria.ru/20221220/dnr-1840128239.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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22:51 20.12.2022 (обновлено: 23:42 20.12.2022)
Пушилин попросил Путина усилить ПВО в ДНР
Врио главы ДНР Пушилин попросил Путина усилить ПВО, чтобы прекратить обстрелы городов