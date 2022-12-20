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Госдума во II чтении приняла проект о работе сервисов размещения объявлений - РИА Новости, 20.12.2022
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Госдума во II чтении приняла проект о работе сервисов размещения объявлений
Госдума во II чтении приняла проект о работе сервисов размещения объявлений - РИА Новости, 20.12.2022
Госдума во II чтении приняла проект о работе сервисов размещения объявлений
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении с поправками законопроект, регулирующий деятельность сервисов размещения объявлений... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T17:36
2022-12-20T17:36
общество
технологии
россия
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении с поправками законопроект, регулирующий деятельность сервисов размещения объявлений (классифайдов) и устанавливающий, что его владельцем может выступать только гражданин РФ, не имеющий гражданство другой страны или российское юрлицо. В закон об информации, информационных технологиях и о защите информации предлагается добавить новую статью - "обязанности владельца сервиса размещения объявлений". Так, владелец сервиса объявлений на территории РФ с аудиторией более 100 тысяч пользователей в сутки не должен допускать использование сервиса в целях совершения уголовно наказуемых деяний, разглашения государственной или иной тайны, распространения публичных призывы к осуществлению террора или его оправдания экстремистских или порнографических материалов. Устанавливается необходимость соблюдение запретов и ограничений, предусмотренные законодательством РФ о референдуме и о выборах. Сервис также должен будет разместить адрес электронной почты для направления владельцу сервиса юридически значимых сообщений, а также уставить счетчик аудитории и обеспечить интеграцию и взаимодействие с "Госуслугами" (случаи и порядок устанавливаются правительством). Реестр классифайдов будет вести Роскомнадзор, указывается в документе. Для этого ведомство будет вести мониторинг и запрашивать у владельцев необходимую для этого информацию. "Владельцем сервиса размещения объявлений может выступать гражданин РФ, не имеющий гражданства другого государства, или российское юридическое лицо", - указывается в тексте закона. Однако юрлицом-владельцем сервиса может выступать и организация, находящаяся под контролем РФ, субъекта РФ или российского гражданина. При этом под контролем понимается владение более 50% голосующих акций, составляющие уставный капитал данного сервиса. За нарушение владельцем сервиса объявлений требований, предусмотренных проектируемой статьей, может последовать уголовная или административная ответственность. Также Дума одобрила поправку к законопроекту, которая предусматривает запрет использования иностранных мессенджеров при предоставлении госуслуг, выполнении государственного задания, для передачи платежных документов и (или) предоставления персональных данных россиян или данных о переводах денежных средств граждан РФ.
https://ria.ru/20221220/korruptsiya-1840014664.html
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общество, технологии, россия, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Общество, Технологии, Россия, Госдума РФ, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
17:36 20.12.2022
 
Госдума во II чтении приняла проект о работе сервисов размещения объявлений

Госдума во II чтении приняла закон, регулирующий работу сервисов размещения объявлений

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении с поправками законопроект, регулирующий деятельность сервисов размещения объявлений (классифайдов) и устанавливающий, что его владельцем может выступать только гражданин РФ, не имеющий гражданство другой страны или российское юрлицо.
В закон об информации, информационных технологиях и о защите информации предлагается добавить новую статью - "обязанности владельца сервиса размещения объявлений". Так, владелец сервиса объявлений на территории РФ с аудиторией более 100 тысяч пользователей в сутки не должен допускать использование сервиса в целях совершения уголовно наказуемых деяний, разглашения государственной или иной тайны, распространения публичных призывы к осуществлению террора или его оправдания экстремистских или порнографических материалов.
Здание Государственной думы России на улице Охотный Ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
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Устанавливается необходимость соблюдение запретов и ограничений, предусмотренные законодательством РФ о референдуме и о выборах.
Сервис также должен будет разместить адрес электронной почты для направления владельцу сервиса юридически значимых сообщений, а также уставить счетчик аудитории и обеспечить интеграцию и взаимодействие с "Госуслугами" (случаи и порядок устанавливаются правительством).
Реестр классифайдов будет вести Роскомнадзор, указывается в документе. Для этого ведомство будет вести мониторинг и запрашивать у владельцев необходимую для этого информацию.
"Владельцем сервиса размещения объявлений может выступать гражданин РФ, не имеющий гражданства другого государства, или российское юридическое лицо", - указывается в тексте закона. Однако юрлицом-владельцем сервиса может выступать и организация, находящаяся под контролем РФ, субъекта РФ или российского гражданина. При этом под контролем понимается владение более 50% голосующих акций, составляющие уставный капитал данного сервиса.
За нарушение владельцем сервиса объявлений требований, предусмотренных проектируемой статьей, может последовать уголовная или административная ответственность.
Также Дума одобрила поправку к законопроекту, которая предусматривает запрет использования иностранных мессенджеров при предоставлении госуслуг, выполнении государственного задания, для передачи платежных документов и (или) предоставления персональных данных россиян или данных о переводах денежных средств граждан РФ.
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ОбществоТехнологииРоссияГосдума РФФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
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