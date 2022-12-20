https://ria.ru/20221220/proekt-1840069315.html

Госдума во II чтении приняла проект о работе сервисов размещения объявлений

Госдума во II чтении приняла проект о работе сервисов размещения объявлений - РИА Новости, 20.12.2022

Госдума во II чтении приняла проект о работе сервисов размещения объявлений

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении с поправками законопроект, регулирующий деятельность сервисов размещения объявлений... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T17:36

2022-12-20T17:36

2022-12-20T17:36

общество

технологии

россия

госдума рф

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении с поправками законопроект, регулирующий деятельность сервисов размещения объявлений (классифайдов) и устанавливающий, что его владельцем может выступать только гражданин РФ, не имеющий гражданство другой страны или российское юрлицо. В закон об информации, информационных технологиях и о защите информации предлагается добавить новую статью - "обязанности владельца сервиса размещения объявлений". Так, владелец сервиса объявлений на территории РФ с аудиторией более 100 тысяч пользователей в сутки не должен допускать использование сервиса в целях совершения уголовно наказуемых деяний, разглашения государственной или иной тайны, распространения публичных призывы к осуществлению террора или его оправдания экстремистских или порнографических материалов. Устанавливается необходимость соблюдение запретов и ограничений, предусмотренные законодательством РФ о референдуме и о выборах. Сервис также должен будет разместить адрес электронной почты для направления владельцу сервиса юридически значимых сообщений, а также уставить счетчик аудитории и обеспечить интеграцию и взаимодействие с "Госуслугами" (случаи и порядок устанавливаются правительством). Реестр классифайдов будет вести Роскомнадзор, указывается в документе. Для этого ведомство будет вести мониторинг и запрашивать у владельцев необходимую для этого информацию. "Владельцем сервиса размещения объявлений может выступать гражданин РФ, не имеющий гражданства другого государства, или российское юридическое лицо", - указывается в тексте закона. Однако юрлицом-владельцем сервиса может выступать и организация, находящаяся под контролем РФ, субъекта РФ или российского гражданина. При этом под контролем понимается владение более 50% голосующих акций, составляющие уставный капитал данного сервиса. За нарушение владельцем сервиса объявлений требований, предусмотренных проектируемой статьей, может последовать уголовная или административная ответственность. Также Дума одобрила поправку к законопроекту, которая предусматривает запрет использования иностранных мессенджеров при предоставлении госуслуг, выполнении государственного задания, для передачи платежных документов и (или) предоставления персональных данных россиян или данных о переводах денежных средств граждан РФ.

https://ria.ru/20221220/korruptsiya-1840014664.html

https://ria.ru/20221220/zakon-1840000969.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, технологии, россия, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)