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Пробки в Москве достигли десяти баллов - РИА Новости, 20.12.2022
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Пробки в Москве достигли десяти баллов
Пробки в Москве достигли десяти баллов - РИА Новости, 20.12.2022
Пробки в Москве достигли десяти баллов
Пробки в Москве во вторник вечером достигли 10 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Карты". РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T18:21
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москва
общество
садовое кольцо (москва)
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Пробки в Москве во вторник вечером достигли 10 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Карты".Наибольшие трудности наблюдаются в центре города. В пробках встало Садовое кольцо и на внешней, и на внутренней стороне.Серьезные затруднения наблюдаются на Котельнической, Софийской и Болотной набережных. Автомобилистам придется постоять на Бульварном кольце - от Рождественского до Петровского бульвара, а также на Тверском и Чистопрудном бульварах, на улицах Мясницкая, Большой Лубянке, Петровке, Большой Дмитровке, Воздвиженке.Значительные затруднения наблюдаются на участках ТТК в обоих направлениях, особенно на юго-западе.Отдельные трудности есть и на МКАД - на западе, юге и востоке.
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москва
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москва, общество, садовое кольцо (москва), городское хозяйство москвы
Москва, Общество, Садовое кольцо (Москва), Городское хозяйство Москвы
18:21 20.12.2022 (обновлено: 18:34 20.12.2022)
 
Пробки в Москве достигли десяти баллов

Пробки в Москве вечером достигли десяти баллов

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкАвтомобильное движение в Москве
Автомобильное движение в Москве - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Автомобильное движение в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Пробки в Москве во вторник вечером достигли 10 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Карты".
Наибольшие трудности наблюдаются в центре города. В пробках встало Садовое кольцо и на внешней, и на внутренней стороне.
Серьезные затруднения наблюдаются на Котельнической, Софийской и Болотной набережных. Автомобилистам придется постоять на Бульварном кольце - от Рождественского до Петровского бульвара, а также на Тверском и Чистопрудном бульварах, на улицах Мясницкая, Большой Лубянке, Петровке, Большой Дмитровке, Воздвиженке.
Значительные затруднения наблюдаются на участках ТТК в обоих направлениях, особенно на юго-западе.
Отдельные трудности есть и на МКАД - на западе, юге и востоке.
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МоскваОбществоСадовое кольцо (Москва)Городское хозяйство Москвы
 
 
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