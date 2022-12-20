https://ria.ru/20221220/probki-1840084936.html

Пробки в Москве достигли десяти баллов

Пробки в Москве достигли десяти баллов - РИА Новости, 20.12.2022

Пробки в Москве достигли десяти баллов

Пробки в Москве во вторник вечером достигли 10 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Карты". РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T18:21

2022-12-20T18:21

2022-12-20T18:34

москва

общество

садовое кольцо (москва)

городское хозяйство москвы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/10/1763987743_0:265:3094:2005_1920x0_80_0_0_d594bc7d19e2f1372bf455fbef9f93c3.jpg

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Пробки в Москве во вторник вечером достигли 10 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Карты".Наибольшие трудности наблюдаются в центре города. В пробках встало Садовое кольцо и на внешней, и на внутренней стороне.Серьезные затруднения наблюдаются на Котельнической, Софийской и Болотной набережных. Автомобилистам придется постоять на Бульварном кольце - от Рождественского до Петровского бульвара, а также на Тверском и Чистопрудном бульварах, на улицах Мясницкая, Большой Лубянке, Петровке, Большой Дмитровке, Воздвиженке.Значительные затруднения наблюдаются на участках ТТК в обоих направлениях, особенно на юго-западе.Отдельные трудности есть и на МКАД - на западе, юге и востоке.

https://ria.ru/20221220/reysy-1839897242.html

москва

садовое кольцо (москва)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, общество, садовое кольцо (москва), городское хозяйство москвы