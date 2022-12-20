https://ria.ru/20221220/prigozhin-1840104568.html
Пригожин предложил Зеленскому встретиться
Пригожин предложил Зеленскому встретиться - РИА Новости, 20.12.2022
Пригожин предложил Зеленскому встретиться
Бизнесмен, основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин, узнав о приезде Владимира Зеленского в Артемовск (украинское название — Бахмут), предложил встретиться... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T19:36
2022-12-20T19:36
2022-12-20T23:20
специальная военная операция на украине
владимир зеленский
евгений пригожин
артемовск
киев
донецкая народная республика
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Бизнесмен, основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин, узнав о приезде Владимира Зеленского в Артемовск (украинское название — Бахмут), предложил встретиться и обсудить имеющиеся вопросы. "Сидел в штабе на Первомайке, сказали: Владимир Александрович Зеленский подъехал. Быстро рванул в сторону Бахмута, вот сейчас с "Малки" ребята отработают, если обратит внимание — готовы встретиться в любой момент. Заодно определимся, где там чье, зачем", — сказал Пригожин на видео, опубликованном пресс-службой компании "Конкорд". В другом ролике он говорит, что, не получив ответа, решил отправить повторное сообщение. Он просит бойца рядом с орудием "морзяночкой отбить". Боец дал команду бить осколочным. "Отработали "морзянкой". Сказали: "Владимир Александрович, дорогой, находимся рядом, готовы переговорить, обсудить, какие вопросы. Проблем никаких нет", — сказал Пригожин. Артемовск находится на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Через Артемовск проходит сеть автомобильных и железных дорог. За город идут ожесточенные бои.
https://ria.ru/20221203/vagner-1836049453.html
https://ria.ru/20221219/zakhoronenie-1839667560.html
артемовск
киев
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владимир зеленский, евгений пригожин, артемовск, киев, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Владимир Зеленский, Евгений Пригожин, Артемовск, Киев, Донецкая Народная Республика
19:36 20.12.2022 (обновлено: 23:20 20.12.2022)
Пригожин предложил Зеленскому встретиться
Пригожин предложил Зеленскому встретиться после новостей о его приезде в Артемовск