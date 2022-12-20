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Москвичей попросили не запускать фейерверки в парках на Новый год
Москвичей попросили не запускать фейерверки в парках на Новый год - РИА Новости, 20.12.2022
Москвичей попросили не запускать фейерверки в парках на Новый год
Столичный комплекс городского хозяйства просит москвичей не приносить и не запускать фейерверки, а также не устраивать шумные гуляния в парках на новогодних... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T13:02
2022-12-20T13:02
2022-12-20T13:27
общество
городское хозяйство москвы
москва
новый год
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Столичный комплекс городского хозяйства просит москвичей не приносить и не запускать фейерверки, а также не устраивать шумные гуляния в парках на новогодних праздниках. "Просим и горожан не приносить в парки и не запускать собственные салюты и фейерверки, не организовывать там шумные гуляния", - говорится в сообщении в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.Кроме того, в сообщении отметили, что, по решению горожан, к праздникам московские специалисты украсили город уже привычными декоративными конструкциями. Все они используются повторно, лишь при необходимости ремонтируются и передекорируются в соответствии с датой. А вот масштабные концерты, торжества, фейерверки и салюты по итогам голосования в проекте "Активный гражданин" решено не проводить. "В столичных парках запусков салютов и фейерверков городом проводиться не будет... Расположенные в парках катки будут работать всю зиму", - сказали в сообщении. Добавляется, что вырученные от проведения новогодних мероприятий средства будут направлены на поддержку участников специальной военной операции.
https://ria.ru/20221219/shtrafy-1839622317.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, городское хозяйство москвы, москва, новый год
Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Новый год
13:02 20.12.2022 (обновлено: 13:27 20.12.2022)
Москвичей попросили не запускать фейерверки в парках на Новый год
КГХ попросил москвичей не приносить и не запускать фейерверки в парках на Новый год
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости.
Столичный комплекс городского хозяйства просит
москвичей не приносить и не запускать фейерверки, а также не устраивать шумные гуляния в парках на новогодних праздниках.
"Просим и горожан не приносить в парки и не запускать собственные салюты и фейерверки, не организовывать там шумные гуляния", - говорится в сообщении в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.
Кроме того, в сообщении отметили, что, по решению горожан, к праздникам московские специалисты украсили город уже привычными декоративными конструкциями. Все они используются повторно, лишь при необходимости ремонтируются и передекорируются в соответствии с датой. А вот масштабные концерты, торжества, фейерверки и салюты по итогам голосования в проекте "Активный гражданин" решено не проводить.
"В столичных парках запусков салютов и фейерверков городом проводиться не будет... Расположенные в парках катки будут работать всю зиму", - сказали в сообщении.
Добавляется, что вырученные от проведения новогодних мероприятий средства будут направлены на поддержку участников специальной военной операции.