https://ria.ru/20221220/prazdnik-1839964805.html

Москвичей попросили не запускать фейерверки в парках на Новый год

Москвичей попросили не запускать фейерверки в парках на Новый год - РИА Новости, 20.12.2022

Москвичей попросили не запускать фейерверки в парках на Новый год

Столичный комплекс городского хозяйства просит москвичей не приносить и не запускать фейерверки, а также не устраивать шумные гуляния в парках на новогодних... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T13:02

2022-12-20T13:02

2022-12-20T13:27

общество

городское хозяйство москвы

москва

новый год

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Столичный комплекс городского хозяйства просит москвичей не приносить и не запускать фейерверки, а также не устраивать шумные гуляния в парках на новогодних праздниках. "Просим и горожан не приносить в парки и не запускать собственные салюты и фейерверки, не организовывать там шумные гуляния", - говорится в сообщении в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.Кроме того, в сообщении отметили, что, по решению горожан, к праздникам московские специалисты украсили город уже привычными декоративными конструкциями. Все они используются повторно, лишь при необходимости ремонтируются и передекорируются в соответствии с датой. А вот масштабные концерты, торжества, фейерверки и салюты по итогам голосования в проекте "Активный гражданин" решено не проводить. "В столичных парках запусков салютов и фейерверков городом проводиться не будет... Расположенные в парках катки будут работать всю зиму", - сказали в сообщении. Добавляется, что вырученные от проведения новогодних мероприятий средства будут направлены на поддержку участников специальной военной операции.

https://ria.ru/20221219/shtrafy-1839622317.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, городское хозяйство москвы, москва, новый год