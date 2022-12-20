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Суд в Гааге признал незаконными особые правила для беженцев с Украины - РИА Новости, 20.12.2022
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Суд в Гааге признал незаконными особые правила для беженцев с Украины
Суд в Гааге признал незаконными особые правила для беженцев с Украины - РИА Новости, 20.12.2022
Суд в Гааге признал незаконными особые правила для беженцев с Украины
Апелляционный суд Гааги постановил, что правительство Нидерландов делало незаконные различия между украинскими беженцами и просителями убежища из других стран,... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T20:32
2022-12-20T21:52
в мире
дунья миятович
нидерланды
гаага
украина
евросоюз
совет европы
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ПАРИЖ, 20 дек — РИА Новости. Апелляционный суд Гааги постановил, что правительство Нидерландов делало незаконные различия между украинскими беженцами и просителями убежища из других стран, передает портал Dutch News. По данным издания, ранее Амстердам разрешил беженцам с Украины оставаться в стране без прохождения процедуры рассмотрения прошения о предоставлении убежища, а также работать сразу по прибытии в Нидерланды. "Обе группы беженцев бегут от войны и насилия, и при приеме обеих не должно делаться никаких различий. Государство обязано одинаково относиться к ним", — говорится в заявлении.Суд также постановил, что голландские власти нарушают международные стандарты по размещению соискателей убежища, но при этом признал невозможность в короткие сроки создать больше мест для их размещения. В начале октября Окружной суд Гааги обязал Амстердам срочно принять меры по улучшению условий приема мигрантов и привести их в соответствие со стандартами Евросоюза. Это произошло после сообщений СМИ о том, что почти 700 беженцам в Нидерландах пришлось ночевать на улице из-за нехватки мест для их размещения в центре по приему мигрантов в городке Тер-Апель.По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, с 24 февраля по 30 августа в европейские страны прибыло более семи миллионов переселенцев с Украины.
https://ria.ru/20221213/ukraintsy-1838381328.html
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в мире, дунья миятович, нидерланды, гаага, украина, евросоюз, совет европы
В мире, Дунья Миятович, Нидерланды, Гаага, Украина, Евросоюз, Совет Европы
20:32 20.12.2022 (обновлено: 21:52 20.12.2022)
 
Суд в Гааге признал незаконными особые правила для беженцев с Украины

Dutch News: суд Гааги признал незаконными исключения для беженцев с Украины в Нидерландах

© ANP / Ramon van Flymen Украинские беженцы в Нидерландах
Украинские беженцы в Нидерландах
© ANP / Ramon van Flymen
Украинские беженцы в Нидерландах. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 20 дек — РИА Новости. Апелляционный суд Гааги постановил, что правительство Нидерландов делало незаконные различия между украинскими беженцами и просителями убежища из других стран, передает портал Dutch News.
По данным издания, ранее Амстердам разрешил беженцам с Украины оставаться в стране без прохождения процедуры рассмотрения прошения о предоставлении убежища, а также работать сразу по прибытии в Нидерланды.
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"Обе группы беженцев бегут от войны и насилия, и при приеме обеих не должно делаться никаких различий. Государство обязано одинаково относиться к ним", — говорится в заявлении.
Суд также постановил, что голландские власти нарушают международные стандарты по размещению соискателей убежища, но при этом признал невозможность в короткие сроки создать больше мест для их размещения.
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В начале октября Окружной суд Гааги обязал Амстердам срочно принять меры по улучшению условий приема мигрантов и привести их в соответствие со стандартами Евросоюза. Это произошло после сообщений СМИ о том, что почти 700 беженцам в Нидерландах пришлось ночевать на улице из-за нехватки мест для их размещения в центре по приему мигрантов в городке Тер-Апель.
По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, с 24 февраля по 30 августа в европейские страны прибыло более семи миллионов переселенцев с Украины.
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