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В Адыгее после гибели двух мальчиков в загоревшемся доме возбудили дело - РИА Новости, 20.12.2022
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В Адыгее после гибели двух мальчиков в загоревшемся доме возбудили дело
В Адыгее после гибели двух мальчиков в загоревшемся доме возбудили дело - РИА Новости, 20.12.2022
В Адыгее после гибели двух мальчиков в загоревшемся доме возбудили дело
Уголовное дело возбуждено в Адыгее по факту гибели двухлетнего и годовалого мальчиков в результате пожара в частном доме, сообщает СУСК по республике. РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T21:54
2022-12-20T21:54
происшествия
жилье
гиагинский район
россия
дети
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КРАСНОДАР, 20 дек - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Адыгее по факту гибели двухлетнего и годовалого мальчиков в результате пожара в частном доме, сообщает СУСК по республике. Предварительно, пожар произошел в воскресенье в частном доме станицы Дондуковской Гиагинского района Адыгеи. На момент возгорания в доме без присмотра взрослых находились двое детей: двухлетний и годовалый мальчики, их тела были обнаружены без признаков жизни. "По факту гибели двух малолетних детей в результате пожара возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам)", - говорится в сообщении. Следователи и криминалисты управления произвели осмотр места происшествия. Допрошена мать погибших. Расследование уголовного дела продолжается. Прокуратура республики поставила его ход на контроль.
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гиагинский район
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происшествия, жилье, гиагинский район, россия, дети
Происшествия, Жилье, Гиагинский район, Россия, Дети
21:54 20.12.2022
 
В Адыгее после гибели двух мальчиков в загоревшемся доме возбудили дело

СК: в Адыгее возбудили дело после гибели двух мальчиков во время пожара в частном доме

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 20 дек - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Адыгее по факту гибели двухлетнего и годовалого мальчиков в результате пожара в частном доме, сообщает СУСК по республике.
Предварительно, пожар произошел в воскресенье в частном доме станицы Дондуковской Гиагинского района Адыгеи. На момент возгорания в доме без присмотра взрослых находились двое детей: двухлетний и годовалый мальчики, их тела были обнаружены без признаков жизни.
"По факту гибели двух малолетних детей в результате пожара возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам)", - говорится в сообщении.
Следователи и криминалисты управления произвели осмотр места происшествия. Допрошена мать погибших. Расследование уголовного дела продолжается. Прокуратура республики поставила его ход на контроль.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
19 декабря, 13:08
В Волгограде сотрудники СК обнаружили порностудию
 
ПроисшествияЖильеГиагинский районРоссияДети
 
 
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