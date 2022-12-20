https://ria.ru/20221220/pozhar-1840123178.html

В Адыгее после гибели двух мальчиков в загоревшемся доме возбудили дело

В Адыгее после гибели двух мальчиков в загоревшемся доме возбудили дело - РИА Новости, 20.12.2022

В Адыгее после гибели двух мальчиков в загоревшемся доме возбудили дело

Уголовное дело возбуждено в Адыгее по факту гибели двухлетнего и годовалого мальчиков в результате пожара в частном доме, сообщает СУСК по республике. РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T21:54

2022-12-20T21:54

2022-12-20T21:54

происшествия

жилье

гиагинский район

россия

дети

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КРАСНОДАР, 20 дек - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Адыгее по факту гибели двухлетнего и годовалого мальчиков в результате пожара в частном доме, сообщает СУСК по республике. Предварительно, пожар произошел в воскресенье в частном доме станицы Дондуковской Гиагинского района Адыгеи. На момент возгорания в доме без присмотра взрослых находились двое детей: двухлетний и годовалый мальчики, их тела были обнаружены без признаков жизни. "По факту гибели двух малолетних детей в результате пожара возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам)", - говорится в сообщении. Следователи и криминалисты управления произвели осмотр места происшествия. Допрошена мать погибших. Расследование уголовного дела продолжается. Прокуратура республики поставила его ход на контроль.

https://ria.ru/20221219/pornostudiya-1839710330.html

гиагинский район

россия

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Евгения Нефедова

происшествия, жилье, гиагинский район, россия, дети