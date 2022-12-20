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В Адыгее после гибели двух мальчиков в загоревшемся доме возбудили дело
В Адыгее после гибели двух мальчиков в загоревшемся доме возбудили дело - РИА Новости, 20.12.2022
В Адыгее после гибели двух мальчиков в загоревшемся доме возбудили дело
Уголовное дело возбуждено в Адыгее по факту гибели двухлетнего и годовалого мальчиков в результате пожара в частном доме, сообщает СУСК по республике. РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T21:54
2022-12-20T21:54
2022-12-20T21:54
происшествия
жилье
гиагинский район
россия
дети
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КРАСНОДАР, 20 дек - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Адыгее по факту гибели двухлетнего и годовалого мальчиков в результате пожара в частном доме, сообщает СУСК по республике. Предварительно, пожар произошел в воскресенье в частном доме станицы Дондуковской Гиагинского района Адыгеи. На момент возгорания в доме без присмотра взрослых находились двое детей: двухлетний и годовалый мальчики, их тела были обнаружены без признаков жизни. "По факту гибели двух малолетних детей в результате пожара возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам)", - говорится в сообщении. Следователи и криминалисты управления произвели осмотр места происшествия. Допрошена мать погибших. Расследование уголовного дела продолжается. Прокуратура республики поставила его ход на контроль.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, жилье, гиагинский район, россия, дети
Происшествия, Жилье, Гиагинский район, Россия, Дети
В Адыгее после гибели двух мальчиков в загоревшемся доме возбудили дело
СК: в Адыгее возбудили дело после гибели двух мальчиков во время пожара в частном доме