https://ria.ru/20221220/potolok-1840067386.html

Новак назвал решение ЕС по потолку цен на газ политическим

Новак назвал решение ЕС по потолку цен на газ политическим - РИА Новости, 20.12.2022

Новак назвал решение ЕС по потолку цен на газ политическим

Евросоюз принял очередное политическое решение, согласовав потолок цен на газ, это не экономический инструмент, он несет в себе риски для поставок "голубого... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T17:29

2022-12-20T17:29

2022-12-20T17:46

экономика

александр новак

россия

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евросоюз

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Евросоюз принял очередное политическое решение, согласовав потолок цен на газ, это не экономический инструмент, он несет в себе риски для поставок "голубого топлива" на европейский рынок, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак."Мы считаем, что это очередное политическое решение, абсолютно не экономическое. Наши коллеги наступают на одни и те же грабли", - сказал Новак, комментируя решение ЕС ввести потолок цен на газ."Об этом, кстати, на Российской энергетической неделе (форум - ред.) говорил президент, как вы помните, приводя цитату Милтона Фридмана, лауреата Нобелевской премии по поводу того, что если вы хотите создать дефицит помидоров, то введите ограничение цен", - добавил он.По его словам, аналогичная ситуация происходит с газом в ЕС. Если европейские "коллеги хотят, чтобы в Европе не было газа, он переправлялся на другие рынки, то они вводят ограничения потолков", добавил он.Вице-премьер также сообщил, что теперь нужно посмотреть, как будет развиваться ситуация, поскольку сейчас очень много неопределённостей, связанных с данным решением Евросоюза.Министры энергетики стран Евросоюза в понедельник договорились о создании механизма коррекции рынка газа. Он будет запускаться, когда цена месячного фьючерса будет превышать 180 евро за МВт.ч (почти 2000 долларов за тысячу кубометров по нынешнему курсу) в течение трех дней и одновременно ее спред к цене СПГ на мировых рынках будет больше 35 евро. Механизм начнет действовать с 15 февраля.

https://ria.ru/20221220/potolok-1839976157.html

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экономика, александр новак, россия, европа, евросоюз