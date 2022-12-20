https://ria.ru/20221220/potolok-1839976157.html

В Италии потолок цен на газ назвали "политическим сигналом" России

В Италии потолок цен на газ назвали "политическим сигналом" России - РИА Новости, 20.12.2022

В Италии потолок цен на газ назвали "политическим сигналом" России

Достижение договоренности о введении потолка цен на газ не являлось предрешенным результатом, но это стало "громким политическим сигналом" для России от Италии... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T13:36

2022-12-20T13:36

2022-12-20T19:55

цены на нефть

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РИМ, 20 дек — РИА Новости. Достижение договоренности о введении потолка цен на газ не являлось предрешенным результатом, но это стало "громким политическим сигналом" для России от Италии и Европы, заявил министр окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джильберто Пикетто-Фратин. Страны Евросоюза в понедельник договорились об установлении предельной биржевой цены на газ. Она составит 180 евро за мегаватт-час (почти две тысячи долларов за тысячу кубометров по нынешнему курсу) и начнет действовать с 15 февраля. Мера нацелена на то, чтобы оградить европейские домохозяйства и предприятия от скачков цен на газ. Высокая стоимость энергоносителей в Европе, как отмечали западные СМИ, вызвала самую высокую инфляцию за последние десятилетия. Пикетто-Фратин заявил, что Италия "выступила проводником этой меры", которая "постепенно собирала все более широкий консенсус". Сам факт введения механизма потолка цен, по его словам, не был предрешенным результатом, но стал реакцией на использование Россией энергоносителей в качестве инструмента конфликта. "Дан четкий и громкий политический сигнал: Италия и Европа не позволяют себя запугать и защищают своих граждан", — заявил он в интервью деловой газете IlSole24Ore, назвав решение "посланием с огромной символической ценностью". Министр подчеркнул, что Италия "не может рисковать, заменяя зависимость от России какой-либо другой зависимостью" и должна получить новые источники поступления газа. Текущая геополитическая ситуация, по мнению Пикетто-Фратина, позволяет сделать Италию "средиземноморским энергетическим хабом будущего". После объявления о согласовании ценового потолка на газ в ЕС министр назвал это решение победой Италии и всех европейцев, требующих энергетической безопасности. С одобрением этой меры выступила и премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за ситуации на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад. Комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, Путин отмечал, что Россия не станет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.

https://ria.ru/20221220/gaz-1839971075.html

https://ria.ru/20221220/itogi-1839954124.html

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цены на нефть, владимир путин, джорджа мелони, европа, италия, россия, евросоюз