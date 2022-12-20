https://ria.ru/20221220/potolok-1839923465.html

Эксперт назвал разногласия в ЕС по потолку цен на газ техническим вопросом

Эксперт назвал разногласия в ЕС по потолку цен на газ техническим вопросом - РИА Новости, 20.12.2022

Эксперт назвал разногласия в ЕС по потолку цен на газ техническим вопросом

Разногласия в Евросоюзе по поводу потолка цен на газ не говорят о каком-то глубинном кризисе, это технические вопросы, которые будут решены, заявил РИА Новости... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T10:57

2022-12-20T10:57

2022-12-20T10:57

петер сийярто

олаф шольц

цены на нефть

венгрия

германия

россия

мгимо

еврокомиссия

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Разногласия в Евросоюзе по поводу потолка цен на газ не говорят о каком-то глубинном кризисе, это технические вопросы, которые будут решены, заявил РИА Новости доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай Топорнин. Министры энергетики стран ЕС в понедельник согласовали лимит цен на газ на уровне 180 евро за МВт.ч в рамках механизма коррекции рынка. Австрия и Нидерланды воздержались, а Венгрия голосовала против лимита цен на газ в Евросоюзе. "Это ни к чему не приведет. Речь не идет о санкционных делах, где требуется консенсус, речь идет об энергоносителях. У стран разная ситуация. По нефти они даже сделали исключение для той же Венгрии. Они могут сделать и исключение для Венгрии и по газу. Политически страны к этому решению пришли, остался вопрос техники", - сказал Топорнин. Также, как заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, девять стран, в том числе ФРГ, выступили против этой меры на заседании министров энергетики стран ЕС в ходе пробного голосования. Германия пока еще сильно зависит от газа, напомнил Топорнин - канцлер Олаф Шольц говорил о том, что так просто заместить российский газ не могут, понадобится значительное время. Однако политическая позиция Берлина в данном случае перевешивает – для ФРГ принципиально важно, что конфликт на Украине нужно прекращать, указал он. Пока он длится, они будут поддерживать Украину всеми доступными способами, в том числе ограничивать закупки российских энергоносителей, поскольку это наполняет бюджет РФ. "Конечно, когда обсуждается вопрос поставки энергоносителей, очевидно, что будут разные позиции, во всяком случае на этапе обсуждения. Поэтому и обсуждение цены достаточно долго проходило, они и до этого обсуждали и не могли прийти к согласию по вопросу цены. Но это не говорит о каком-то глубинном кризисе в Евросоюзе. Это технические разногласия, которые все равно будут сглажены", - добавил эксперт. Еврокомиссия 22 ноября предложила создать временный механизм корректировки рынка газа, чтобы снизить его волатильность и защитить граждан и предпринимателей ЕС от резких скачков цен на это топливо. ЕК предположила, что механизм может запускаться при одновременном соблюдении двух условий: расчетная цена месячного фьючерса по индексу TTF превышает 275 евро за МВт.ч в течение двух недель (чуть более 2,8 тысячи долларов за тысячу кубов газа при паритете евро и доллара), а спред между ценой TTF и глобальной ценой СПГ составляет не менее 58 евро в течение 10 торговых дней подряд. Когда механизм будет действовать, сделки по цене выше 275 евро совершаться не будут. Профильные министры стран ЕС ранее дважды обсуждали это предложение - 24 ноября и 13 декабря, но тогда не смогли согласовать общее решение по данному вопросу.

https://ria.ru/20221219/limit-1839839679.html

https://ria.ru/20221219/limit-1839825456.html

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