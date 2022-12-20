https://ria.ru/20221220/poteri-1839921118.html

Украинские войска за сутки потеряли в ДНР более 50 человек и два танка

Украинские войска за сутки потеряли в ДНР более 50 человек и два танка - РИА Новости, 20.12.2022

Украинские войска за сутки потеряли в ДНР более 50 человек и два танка

Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 50 человек, два танка, девять единиц бронированной и автомобильной техники, сообщила Народная милиция ДНР. РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T10:47

2022-12-20T10:47

2022-12-20T10:47

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

т-80бв

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ДОНЕЦК, 20 дек - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 50 человек, два танка, девять единиц бронированной и автомобильной техники, сообщила Народная милиция ДНР. "Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: два танка ("Т-80БВ"), девять единиц бронированной и автомобильной техники, а также в воздухе сбито три БпЛА противника. Потери в живой силе противника составили более 50 человек", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. В понедельник Народная милиция ДНР сообщала, что за сутки украинские войска потеряли более 20 человек, танк, две самоходные гаубицы, пять единиц бронированной и автомобильной техники.

https://ria.ru/20221215/obstrel-1838806820.html

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в мире, донецкая народная республика, т-80бв