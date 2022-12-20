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Украинские войска за сутки потеряли в ДНР более 50 человек и два танка
Украинские войска за сутки потеряли в ДНР более 50 человек и два танка - РИА Новости, 20.12.2022
Украинские войска за сутки потеряли в ДНР более 50 человек и два танка
Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 50 человек, два танка, девять единиц бронированной и автомобильной техники, сообщила Народная милиция ДНР. РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T10:47
2022-12-20T10:47
2022-12-20T10:47
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
т-80бв
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ДОНЕЦК, 20 дек - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 50 человек, два танка, девять единиц бронированной и автомобильной техники, сообщила Народная милиция ДНР. "Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: два танка ("Т-80БВ"), девять единиц бронированной и автомобильной техники, а также в воздухе сбито три БпЛА противника. Потери в живой силе противника составили более 50 человек", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. В понедельник Народная милиция ДНР сообщала, что за сутки украинские войска потеряли более 20 человек, танк, две самоходные гаубицы, пять единиц бронированной и автомобильной техники.
https://ria.ru/20221215/obstrel-1838806820.html
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в мире, донецкая народная республика, т-80бв
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Т-80БВ
Украинские войска за сутки потеряли в ДНР более 50 человек и два танка
Народная милиция ДНР: ВСУ за сутки потеряли в регионе более 50 человек и два танка