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ВСУ за сутки потеряли в ЛНР до 90 человек, три танка и два БПЛА
ВСУ за сутки потеряли в ЛНР до 90 человек, три танка и два БПЛА - РИА Новости, 20.12.2022
ВСУ за сутки потеряли в ЛНР до 90 человек, три танка и два БПЛА
Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 90 человек, три танка, четыре бронетранспортера, три артиллерийские установки, два беспилотных летательных... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T10:24
2022-12-20T10:24
2022-12-20T10:24
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
луганск
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ЛУГАНСК, 20 дек - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 90 человек, три танка, четыре бронетранспортера, три артиллерийские установки, два беспилотных летательных аппарата и технику, сообщила Народная милиция ЛНР. "За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 90 человек личного состава, три танка, четыре бронетранспортера, три артиллерийские установки, два беспилотных летательных аппарата, 15 единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Накануне Народная милиция сообщала, что украинские войска за сутки потеряли до 75 человек, танк, пять бронетранспортеров, две артиллерийские установки и 17 единиц специальной автомобильной техники.
https://ria.ru/20221219/spetsoperatsiya-1839871807.html
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Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Луганск, Народная милиция ЛНР, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
ВСУ за сутки потеряли в ЛНР до 90 человек, три танка и два БПЛА
Народная милиция ЛНР: украинские войска за сутки потеряли до 90 человек и три танка