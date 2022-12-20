https://ria.ru/20221220/poteri-1839913898.html

ВСУ за сутки потеряли в ЛНР до 90 человек, три танка и два БПЛА

ВСУ за сутки потеряли в ЛНР до 90 человек, три танка и два БПЛА - РИА Новости, 20.12.2022

ВСУ за сутки потеряли в ЛНР до 90 человек, три танка и два БПЛА

Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 90 человек, три танка, четыре бронетранспортера, три артиллерийские установки, два беспилотных летательных... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T10:24

2022-12-20T10:24

2022-12-20T10:24

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

луганск

народная милиция лнр

россия

украина

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 20 дек - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 90 человек, три танка, четыре бронетранспортера, три артиллерийские установки, два беспилотных летательных аппарата и технику, сообщила Народная милиция ЛНР. "За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 90 человек личного состава, три танка, четыре бронетранспортера, три артиллерийские установки, два беспилотных летательных аппарата, 15 единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Накануне Народная милиция сообщала, что украинские войска за сутки потеряли до 75 человек, танк, пять бронетранспортеров, две артиллерийские установки и 17 единиц специальной автомобильной техники.

https://ria.ru/20221219/spetsoperatsiya-1839871807.html

луганская народная республика

луганск

россия

украина

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луганская народная республика, луганск, народная милиция лнр, россия, украина, вооруженные силы украины