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Всемирный банк одобрил выделение Киеву 610 миллионов долларов - РИА Новости, 20.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221220/pomosch-1840133080.html
Всемирный банк одобрил выделение Киеву 610 миллионов долларов
Всемирный банк одобрил выделение Киеву 610 миллионов долларов - РИА Новости, 20.12.2022
Всемирный банк одобрил выделение Киеву 610 миллионов долларов
Всемирный банк сообщил, что одобрил дополнительный пакет финансовой помощи Украине на сумму 610 миллионов долларов. РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T23:30
2022-12-20T23:30
специальная военная операция на украине
сергей рябков
сергей лавров
украина
киев
россия
всемирный банк
оон
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Всемирный банк сообщил, что одобрил дополнительный пакет финансовой помощи Украине на сумму 610 миллионов долларов. В июне Всемирный банк одобрил помощь Украине на 1,49 миллиарда долларов. В августе США предоставили Киеву еще 4,5 миллиарда долларов в виде бюджетной помощи через эту финансовую организацию. В декабре вице-президент Всемирного банка по делам региона Европы и Центральной Азии Анна Бьерде сообщила о планах выделить Украине 1,7 миллиарда долларов до конца 2022 года. Во вторник Украина также получила грантовые средства в размере 2 миллиардов долларов от США через Целевой фонд Всемирного банка. "Всемирный банк одобрил пакет финансирования на общую сумму 610 миллионов долларов для удовлетворения неотложных потребностей Украины", - говорится в релизе банка. Отмечается, что новый пакет финансовой помощи Киеву дополняет упомянутые ранее пакеты. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, "непрекращающаяся масштабная помощь Киеву" все больше "вовлекает западные страны в конфликт на стороне киевского режима". Глава ведомства Сергей Лавров, выступая на заседании Совбеза ООН по Украине, говорил, что страны Запада, поддерживающие киевский режим, становятся стороной конфликта. Он также отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20221220/pomosch-1840065254.html
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сергей рябков, сергей лавров, украина, киев, россия, всемирный банк, оон
Специальная военная операция на Украине, Сергей Рябков, Сергей Лавров, Украина, Киев, Россия, Всемирный банк, ООН
23:30 20.12.2022
 
Всемирный банк одобрил выделение Киеву 610 миллионов долларов

Всемирный банк одобрил доппакет финансовой помощи Украине на сумму 610 миллионов долларов

© Depositphotos.com / VadimVaseninАмериканские доллары
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© Depositphotos.com / VadimVasenin
Американские доллары. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Всемирный банк сообщил, что одобрил дополнительный пакет финансовой помощи Украине на сумму 610 миллионов долларов.
В июне Всемирный банк одобрил помощь Украине на 1,49 миллиарда долларов. В августе США предоставили Киеву еще 4,5 миллиарда долларов в виде бюджетной помощи через эту финансовую организацию. В декабре вице-президент Всемирного банка по делам региона Европы и Центральной Азии Анна Бьерде сообщила о планах выделить Украине 1,7 миллиарда долларов до конца 2022 года. Во вторник Украина также получила грантовые средства в размере 2 миллиардов долларов от США через Целевой фонд Всемирного банка.
"Всемирный банк одобрил пакет финансирования на общую сумму 610 миллионов долларов для удовлетворения неотложных потребностей Украины", - говорится в релизе банка.
Отмечается, что новый пакет финансовой помощи Киеву дополняет упомянутые ранее пакеты.
Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, "непрекращающаяся масштабная помощь Киеву" все больше "вовлекает западные страны в конфликт на стороне киевского режима". Глава ведомства Сергей Лавров, выступая на заседании Совбеза ООН по Украине, говорил, что страны Запада, поддерживающие киевский режим, становятся стороной конфликта. Он также отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
Вчера, 17:22Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеСергей РябковСергей ЛавровУкраинаКиевРоссияВсемирный банкООН
 
 
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