https://ria.ru/20221220/pomosch-1840133080.html

Всемирный банк одобрил выделение Киеву 610 миллионов долларов

Всемирный банк одобрил выделение Киеву 610 миллионов долларов - РИА Новости, 20.12.2022

Всемирный банк одобрил выделение Киеву 610 миллионов долларов

Всемирный банк сообщил, что одобрил дополнительный пакет финансовой помощи Украине на сумму 610 миллионов долларов. РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T23:30

2022-12-20T23:30

2022-12-20T23:30

специальная военная операция на украине

сергей рябков

сергей лавров

украина

киев

россия

всемирный банк

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/15/1565045772_0:175:3068:1901_1920x0_80_0_0_a8f5a29166e61be854e7ac05df68f8db.jpg

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Всемирный банк сообщил, что одобрил дополнительный пакет финансовой помощи Украине на сумму 610 миллионов долларов. В июне Всемирный банк одобрил помощь Украине на 1,49 миллиарда долларов. В августе США предоставили Киеву еще 4,5 миллиарда долларов в виде бюджетной помощи через эту финансовую организацию. В декабре вице-президент Всемирного банка по делам региона Европы и Центральной Азии Анна Бьерде сообщила о планах выделить Украине 1,7 миллиарда долларов до конца 2022 года. Во вторник Украина также получила грантовые средства в размере 2 миллиардов долларов от США через Целевой фонд Всемирного банка. "Всемирный банк одобрил пакет финансирования на общую сумму 610 миллионов долларов для удовлетворения неотложных потребностей Украины", - говорится в релизе банка. Отмечается, что новый пакет финансовой помощи Киеву дополняет упомянутые ранее пакеты. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, "непрекращающаяся масштабная помощь Киеву" все больше "вовлекает западные страны в конфликт на стороне киевского режима". Глава ведомства Сергей Лавров, выступая на заседании Совбеза ООН по Украине, говорил, что страны Запада, поддерживающие киевский режим, становятся стороной конфликта. Он также отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221220/pomosch-1840065254.html

украина

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

сергей рябков, сергей лавров, украина, киев, россия, всемирный банк, оон