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Полицейские в Мордовии помогли турецкому дальнобойщику со сломанной машиной - РИА Новости, 20.12.2022
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Полицейские в Мордовии помогли турецкому дальнобойщику со сломанной машиной
Полицейские в Мордовии помогли турецкому дальнобойщику со сломанной машиной - РИА Новости, 20.12.2022
Полицейские в Мордовии помогли турецкому дальнобойщику со сломанной машиной
Инспекторы ДПС выручили жителя Турции - водителя большегруза, машина которого сломалась на трассе в Мордовии, сообщает управление МВД по республике. РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T12:45
2022-12-20T12:45
происшествия
авто
турция
россия
республика мордовия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 дек - РИА Новости. Инспекторы ДПС выручили жителя Турции - водителя большегруза, машина которого сломалась на трассе в Мордовии, сообщает управление МВД по республике. "Во время несения службы полицейские заметили в поселке Тургенево стоящий большегрузный автомобиль. Автоинспекторы решили поинтересоваться у водителя, не нужна ли ему помощь. Однако выяснилось, что за рулем фуры находился иностранный гражданин, который не владеет русским языком. С помощью онлайн-переводчика стало известно, что в машине закончилось топливо", - говорится в сообщении. Инспекторы ДПС привезли горючее, но транспортное средство не заводилось. В результате на место был вызван автомеханик, который отремонтировал большегрузный автомобиль, после чего водитель смог продолжить движение. "Уезжая, мужчина поблагодарил сотрудников полиции за оказанную помощь и неравнодушие к чужой проблеме", - отмечается в сообщении.
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происшествия, авто, турция, россия, республика мордовия
Происшествия, Авто, Турция, Россия, Республика Мордовия
12:45 20.12.2022
 
Полицейские в Мордовии помогли турецкому дальнобойщику со сломанной машиной

Полицейские в Мордовии помогли турецкому дальнобойщику, чья машина сломалась на трассе

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции . Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 дек - РИА Новости. Инспекторы ДПС выручили жителя Турции - водителя большегруза, машина которого сломалась на трассе в Мордовии, сообщает управление МВД по республике.
"Во время несения службы полицейские заметили в поселке Тургенево стоящий большегрузный автомобиль. Автоинспекторы решили поинтересоваться у водителя, не нужна ли ему помощь. Однако выяснилось, что за рулем фуры находился иностранный гражданин, который не владеет русским языком. С помощью онлайн-переводчика стало известно, что в машине закончилось топливо", - говорится в сообщении.
Инспекторы ДПС привезли горючее, но транспортное средство не заводилось. В результате на место был вызван автомеханик, который отремонтировал большегрузный автомобиль, после чего водитель смог продолжить движение.
"Уезжая, мужчина поблагодарил сотрудников полиции за оказанную помощь и неравнодушие к чужой проблеме", - отмечается в сообщении.
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