https://ria.ru/20221220/pomosch-1839959447.html

Полицейские в Мордовии помогли турецкому дальнобойщику со сломанной машиной

Полицейские в Мордовии помогли турецкому дальнобойщику со сломанной машиной - РИА Новости, 20.12.2022

Полицейские в Мордовии помогли турецкому дальнобойщику со сломанной машиной

Инспекторы ДПС выручили жителя Турции - водителя большегруза, машина которого сломалась на трассе в Мордовии, сообщает управление МВД по республике. РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T12:45

2022-12-20T12:45

2022-12-20T12:45

происшествия

авто

турция

россия

республика мордовия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811259523_0:103:3457:2048_1920x0_80_0_0_1fcdc3aa0491e9fe1fc0b7bc238f0e48.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 дек - РИА Новости. Инспекторы ДПС выручили жителя Турции - водителя большегруза, машина которого сломалась на трассе в Мордовии, сообщает управление МВД по республике. "Во время несения службы полицейские заметили в поселке Тургенево стоящий большегрузный автомобиль. Автоинспекторы решили поинтересоваться у водителя, не нужна ли ему помощь. Однако выяснилось, что за рулем фуры находился иностранный гражданин, который не владеет русским языком. С помощью онлайн-переводчика стало известно, что в машине закончилось топливо", - говорится в сообщении. Инспекторы ДПС привезли горючее, но транспортное средство не заводилось. В результате на место был вызван автомеханик, который отремонтировал большегрузный автомобиль, после чего водитель смог продолжить движение. "Уезжая, мужчина поблагодарил сотрудников полиции за оказанную помощь и неравнодушие к чужой проблеме", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20221124/semya-1833840519.html

турция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, авто, турция, россия, республика мордовия