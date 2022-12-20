https://ria.ru/20221220/pogoda-1839894079.html

Москвичам рассказали о погоде во вторник

Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 20.12.2022

Москвичам рассказали о погоде во вторник

Облачная погода, без осадков и до минус 7 градусов ожидаются в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T08:09

2022-12-20T08:09

2022-12-20T08:09

общество

михаил леус

москва

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1833935656_0:496:2759:2048_1920x0_80_0_0_64f40ae13e110fcf0a1a81cd5f28d782.jpg

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Облачная погода, без осадков и до минус 7 градусов ожидаются в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик отметил, что во вторник на метеорологические условия в столице окажут влияние уходящие на юго-восток гребни антициклона. "Ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. В Москве минус 5 - минус 7 градусов, на территории Московской области - от минус 4 до минус 9 градусов", - рассказал Леус. Синоптик отметил, что ветер будет юго-западный, слабый, от 2 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление будет постепенно понижаться, к вечеру барометры покажу 748 миллиметров ртутного столба, что соответствует норме.

https://ria.ru/20221219/ottepel-1839679385.html

https://ria.ru/20221219/snegopad-1839646333.html

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, михаил леус, москва, московская область (подмосковье)