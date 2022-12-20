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Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 20.12.2022
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Москвичам рассказали о погоде во вторник
Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 20.12.2022
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Облачная погода, без осадков и до минус 7 градусов ожидаются в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T08:09
2022-12-20T08:09
общество
михаил леус
москва
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Облачная погода, без осадков и до минус 7 градусов ожидаются в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик отметил, что во вторник на метеорологические условия в столице окажут влияние уходящие на юго-восток гребни антициклона. "Ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. В Москве минус 5 - минус 7 градусов, на территории Московской области - от минус 4 до минус 9 градусов", - рассказал Леус. Синоптик отметил, что ветер будет юго-западный, слабый, от 2 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление будет постепенно понижаться, к вечеру барометры покажу 748 миллиметров ртутного столба, что соответствует норме.
https://ria.ru/20221219/ottepel-1839679385.html
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москва
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общество, михаил леус, москва, московская область (подмосковье)
Общество, Михаил Леус, Москва, Московская область (Подмосковье)
08:09 20.12.2022
 
Москвичам рассказали о погоде во вторник

Синоптик Леус: в Москве во вторник будет облачно и до семи градусов мороза

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкЗима в Москве
Зима в Москве - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Зима в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Облачная погода, без осадков и до минус 7 градусов ожидаются в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Синоптик отметил, что во вторник на метеорологические условия в столице окажут влияние уходящие на юго-восток гребни антициклона.
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"Ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. В Москве минус 5 - минус 7 градусов, на территории Московской области - от минус 4 до минус 9 градусов", - рассказал Леус.
Синоптик отметил, что ветер будет юго-западный, слабый, от 2 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление будет постепенно понижаться, к вечеру барометры покажу 748 миллиметров ртутного столба, что соответствует норме.
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ОбществоМихаил ЛеусМоскваМосковская область (Подмосковье)
 
 
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