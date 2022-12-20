https://ria.ru/20221220/poezda-1839912447.html

Общественники в России предложили запустить господдержку поездов-отелей

Общественники в России предложили запустить господдержку поездов-отелей - РИА Новости, 20.12.2022

Общественники в России предложили запустить господдержку поездов-отелей

Более активному развитию и доступности железнодорожных круизов в России может поспособствовать запуск отдельной программы по господдержке этого направления и... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T12:52

2022-12-20T12:52

2022-12-20T12:52

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Более активному развитию и доступности железнодорожных круизов в России может поспособствовать запуск отдельной программы по господдержке этого направления и выпуска вагонов-отелей, поделился мнением с РИА Новости член Общественной палаты РФ и председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов. Железнодорожные туры в последние годы приобрели популярность в России. Эксперт позитивно оценивает развитие этого направления. При этом он отмечает, что существует несколько сдерживающих факторов: стоимость путевок, ограниченное количество направлений и необходимость выпуска специализированных вагонов. "Стоит проводить большую работу, – считает Зотов. – Это будет возможно, если государство сформирует соответствующую программу развития железнодорожных круизов или отдельно будет поддерживать данное направление, чтобы снизить издержки и в целом сделать продукт более доступным для более широких слоев населения". По его мнению, стоимость пока не такая бюджетная, не каждый может позволить себе отправиться в железнодорожный тур. Он отмечает, что компании в настоящее время формируют пакетные решения для различных целевых аудиторий. Однако для большей доступности железнодорожных туров следует применять механизм господдержки."Конечно же, есть большой запрос на создание подвижного состава соответствующего уровня и качества, – озвучил еще одно предложение Зотов. – Здесь также необходим механизм целевой поддержки, либо госзаказ на производство данных видов поездов, которые сильно отличаются от тех, что используются на дальних направлениях". По его мнению, важно, чтобы это был поезд-отель на колесах. В этой связи растущий спрос нужно удовлетворять строительством новых вагонов.

https://ria.ru/20221111/poezda-1830443204.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, новости - туризм, поезда, туристы, общественная палата рф