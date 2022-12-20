https://ria.ru/20221220/podderzhka-1839804675.html
Бизнес ожидает упрощения получения поддержки после ввода цифрового профиля
Бизнес ожидает упрощения получения поддержки после ввода цифрового профиля - РИА Новости, 20.12.2022
Бизнес ожидает упрощения получения поддержки после ввода цифрового профиля
Запущенный на Цифровой платформе МСП.РФ цифровой профиль предпринимателя — это новый уровень услуг и сервисов для бизнеса, который позволит предпринимателям... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T10:00
2022-12-20T10:00
2022-12-20T10:00
корпорация мсп
россия
елена дыбова
алексей репик
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Запущенный на Цифровой платформе МСП.РФ цифровой профиль предпринимателя — это новый уровень услуг и сервисов для бизнеса, который позволит предпринимателям быстрее получать все меры господдержки, считают представители бизнес-сообщества.Запуск цифрового профиля на МСП.РФ стал ответом на запросы представителей малого и среднего бизнеса. Они обращались с просьбами упростить процесс доступа к мерам господдержки, сократить объем собираемых данных для их получения, отметил председатель "Деловой России" Алексей Репик."Все новые сервисы для предпринимателей должны создаваться на основании их запросов и с учётом их мнения. Разработка цифрового профиля — задача непростая: помимо технических сложностей, связанных с получением и объединением данных, нужно было предусмотреть все, о чем просил бизнес. Мы неоднократно встречались и двустороннем, и в более широких форматах. В результате в цифровом профиле удалось отразить весь важный для нас функционал", — сказал Репик.Цифровой профиль формировался совместно Минцифры, Федеральной налоговой службой, Корпорацией МСП, Министерством экономического развития и Банком России. До его запуска аналогичные возможности были только у физических лиц."Мы рассчитываем, что с запуском цифрового профиля предпринимателя государственная поддержка перейдёт на качественно новый уровень. Сейчас предпринимателю нужно тратить время на поиск мер поддержки, изучать их условия, сопоставлять со своим бизнесом. Будет хорошо, если профиль даст возможность ответить на самый популярный вопрос — а какие меры от государства мне положены. Будем внимательно следить за реализацией данного проекта и вносить предложения", — подчеркнула вице-президент Торгово-промышленной палаты Елена Дыбова.Внедрение цифрового профиля юридического лица, по словам исполнительного директора "Опоры России" Андрея Шубина, это долгожданное событие для предпринимателей. Теперь, уверен он, получение услуг и мер поддержки предпринимателями станет проще, удобнее и быстрее.Цифровой профиль предпринимателя заработал на МСП.РФ 19 декабря. Он предназначен для упрощения доступа малого и среднего бизнеса к мерам господдержки и предоставления проактивного подбора региональных и федеральных программ и услуг. В цифровом профиле предпринимателя содержится 800 различных данных.
https://ria.ru/20221219/msp-1839721580.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
корпорация мсп, россия, елена дыбова, алексей репик
Корпорация МСП, Россия, Елена Дыбова, Алексей Репик
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Запущенный на Цифровой платформе МСП.РФ цифровой профиль предпринимателя — это новый уровень услуг и сервисов для бизнеса, который позволит предпринимателям быстрее получать все меры господдержки, считают представители бизнес-сообщества.
Запуск цифрового профиля на МСП.РФ стал ответом на запросы представителей малого и среднего бизнеса. Они обращались с просьбами упростить процесс доступа к мерам господдержки, сократить объем собираемых данных для их получения, отметил председатель "Деловой России
" Алексей Репик
.
"Все новые сервисы для предпринимателей должны создаваться на основании их запросов и с учётом их мнения. Разработка цифрового профиля — задача непростая: помимо технических сложностей, связанных с получением и объединением данных, нужно было предусмотреть все, о чем просил бизнес. Мы неоднократно встречались и двустороннем, и в более широких форматах. В результате в цифровом профиле удалось отразить весь важный для нас функционал", — сказал Репик.
Цифровой профиль формировался совместно Минцифры, Федеральной налоговой службой, Корпорацией МСП
, Министерством экономического развития и Банком России. До его запуска аналогичные возможности были только у физических лиц.
"Мы рассчитываем, что с запуском цифрового профиля предпринимателя государственная поддержка перейдёт на качественно новый уровень. Сейчас предпринимателю нужно тратить время на поиск мер поддержки, изучать их условия, сопоставлять со своим бизнесом. Будет хорошо, если профиль даст возможность ответить на самый популярный вопрос — а какие меры от государства мне положены. Будем внимательно следить за реализацией данного проекта и вносить предложения", — подчеркнула вице-президент Торгово-промышленной палаты Елена Дыбова
.
Внедрение цифрового профиля юридического лица, по словам исполнительного директора "Опоры России" Андрея Шубина, это долгожданное событие для предпринимателей. Теперь, уверен он, получение услуг и мер поддержки предпринимателями станет проще, удобнее и быстрее.
"Данное нововведение кардинальным образом меняет подход к вопросу поддержки МСП. Теперь при регистрации на платформе МСП предпринимателю будут предлагать меры поддержки, исходя из его профиля, и выдавать уже предодобренные меры. То есть предприниматель будет выбирать из предложенного, не тратить время на поиск, заполнение документов, данных и так далее. Предлагаем кардинальным образом увеличить количество сервисов и мер поддержки через платформу МСП.РФ", — сказал Шубин.
Цифровой профиль предпринимателя заработал на МСП.РФ 19 декабря. Он предназначен для упрощения доступа малого и среднего бизнеса к мерам господдержки и предоставления проактивного подбора региональных и федеральных программ и услуг. В цифровом профиле предпринимателя содержится 800 различных данных.