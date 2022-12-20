https://ria.ru/20221220/pochka-1840082718.html

В Хабаровске после долгого перерыва провели операцию по пересадке почки

В Хабаровске после долгого перерыва провели операцию по пересадке почки - РИА Новости, 20.12.2022

В Хабаровске после долгого перерыва провели операцию по пересадке почки

Первую после многолетнего перерыва операцию по пересадке почки провели в больнице Хабаровска, сообщил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T18:18

2022-12-20T18:18

2022-12-20T18:18

здоровье - общество

михаил дегтярев

сергей готье

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ХАБАРОВСК, 20 дек - РИА Новости. Первую после многолетнего перерыва операцию по пересадке почки провели в больнице Хабаровска, сообщил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. Первая трансплантация почки в Хабаровске была проведена в 1987 году по инициативе заведующего кафедрой урологии и нефрологии Хабаровского государственного медицинского института Алексея Войно-Ясенецкого и доцента кафедры Михаила Петричко. За все время действия программы было произведено 158 трансплантаций почек, из них пять родственных. Операции были приостановлены в 2001 году. "Первую почку пересадили 8-9 декабря... Почка родственная. Мать помогла своему сыну взрослому, ему за 30 лет. Поэтому, мы будем наращивать эту услугу. У нас созданы все условия, новое оборудование, аппараты гемодиализа, наши врачи прошли подготовку в Москве в Центре трансплантологии", - сообщил Дегтярев во время прямой линии во вторник. В марте прошлого года Дегтярев на встрече с главным трансплантологом Минздрава РФ, директором НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени Шумакова Сергеем Готье выражал надежду о возобновлении трансплантации почек в крае летом 2021 года. В свою очередь Готье прилетел в Хабаровск для оценки готовности региона к запуску программы трансплантации. Базовым медицинским учреждением для операций стала Краевая клиническая больница №1 имени Сергеева. По его мнению, в Хабаровском крае нужно "очень энергично развивать службу донорства органов и выходить на показатели примерно 50 трансплантаций почки в год". По данным краевого минздрава, регион испытывает большую потребность в трансплантации почек: порядка 400 человек находятся на процедуре гемодиализа, ежегодный прирост составляет около 50. Если лечение одного пациента в год заместительной терапией на аппарате "искусственной почки" обходится около 2 миллионов рублей, то после трансплантации в последующие годы расходы на наблюдение пациента составляет около 300 тысяч рублей. Российское законодательство разрешает пересадку почек, но трансплантация от живого донора возможна только между кровными родственниками.

https://ria.ru/20221027/primore-1827075124.html

https://ria.ru/20220907/serdtse-1815158838.html

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здоровье - общество, михаил дегтярев, сергей готье, хабаровск, хабаровский край, москва