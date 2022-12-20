https://ria.ru/20221220/plany-1840130631.html
Макрон заявил о планах поговорить с Путиным
Макрон заявил о планах поговорить с Путиным - РИА Новости, 20.12.2022
Макрон заявил о планах поговорить с Путиным
Президент Франции Эммануэль Макрон вновь заявил о планах поговорить с президентом России Владимиром Путиным после разговора с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси и... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T23:03
2022-12-20T23:03
2022-12-20T23:05
в мире
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ПАРИЖ, 20 дек - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон вновь заявил о планах поговорить с президентом России Владимиром Путиным после разговора с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси и Владимиром Зеленским. "Я ещё не говорил с ним… Но я намерен это сделать, когда переговорю с гендиректором МАГАТЭ и президентом Зеленским, так как предметом нашего следующего разговора будет ядерная безопасность и безопасность гражданской инфраструктуры на Украине, в особенности Запорожской АЭС, если к тому моменту не возникнут другие темы, которые окажутся первоочерёдными", - сказал Макрон в интервью телеканалу LCI в ответ на вопрос о том, когда он проведёт телефонный разговор с Путиным. Ранее Путин сообщил, что поддерживает контакты с коллегами, в том числе с Макроном. Вместе с тем, в Кремле сообщили, что пока в графике Путина нет разговора с Макроном.
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в мире, владимир путин, эммануэль макрон, владимир зеленский, франция, россия, украина, магатэ, запорожская аэс
В мире, Владимир Путин, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Франция, Россия, Украина, МАГАТЭ, Запорожская АЭС
23:03 20.12.2022 (обновлено: 23:05 20.12.2022)
Макрон заявил о планах поговорить с Путиным
Макрон заявил о планах поговорить с Путиным после разговора с главой МАГАТЭ и Зеленским