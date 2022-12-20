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Макрон заявил о планах поговорить с Путиным

Макрон заявил о планах поговорить с Путиным - РИА Новости, 20.12.2022

Макрон заявил о планах поговорить с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон вновь заявил о планах поговорить с президентом России Владимиром Путиным после разговора с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси и... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T23:03

2022-12-20T23:03

2022-12-20T23:05

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ПАРИЖ, 20 дек - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон вновь заявил о планах поговорить с президентом России Владимиром Путиным после разговора с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси и Владимиром Зеленским. "Я ещё не говорил с ним… Но я намерен это сделать, когда переговорю с гендиректором МАГАТЭ и президентом Зеленским, так как предметом нашего следующего разговора будет ядерная безопасность и безопасность гражданской инфраструктуры на Украине, в особенности Запорожской АЭС, если к тому моменту не возникнут другие темы, которые окажутся первоочерёдными", - сказал Макрон в интервью телеканалу LCI в ответ на вопрос о том, когда он проведёт телефонный разговор с Путиным. Ранее Путин сообщил, что поддерживает контакты с коллегами, в том числе с Макроном. Вместе с тем, в Кремле сообщили, что пока в графике Путина нет разговора с Макроном.

https://ria.ru/20221217/makron-1839437457.html

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в мире, владимир путин, эммануэль макрон, владимир зеленский, франция, россия, украина, магатэ, запорожская аэс