https://ria.ru/20221220/peru-1840135681.html
Власти Перу возобновили работу аэропорта в городе Хулиака
Власти Перу возобновили работу аэропорта в городе Хулиака - РИА Новости, 21.12.2022
Власти Перу возобновили работу аэропорта в городе Хулиака
Аэропорт Инка Манко Капак в перуанском городе Хулиака на юге страны возобновил работу после перерыва из-за масштабных социальных протестов, связанных с... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-20T23:59
2022-12-20T23:59
2022-12-21T00:02
в мире
педро кастильо
перу
куско (город)
арекипа (регион)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91410/76/914107671_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_fa6bd4dbf2665203ca92de784186ebe1.jpg
МЕХИКО, 20 дек - РИА Новости. Аэропорт Инка Манко Капак в перуанском городе Хулиака на юге страны возобновил работу после перерыва из-за масштабных социальных протестов, связанных с отстранением экс-президента Педро Кастильо, сообщило министерство транспорта. Занимавший пост президента Перу Педро Кастильо 7 декабря распустил парламент, который должен был в третий раз рассмотреть вопрос о его импичменте. Однако парламентарии все равно собрались на заседание и приняли решение об отставке Кастильо. Вооруженные силы и полиция высказались против решения Кастильо, его арестовали по обвинениям в мятеже, злоупотреблении полномочиями. Занимавшая до этого пост вице-президента Дина Болуарте принесла в конгрессе присягу главы государства и стала первой женщиной на посту президента Перу. Сторонники экс-президента с 10 декабря проводят во всех регионах масштабные акции протеста, в которых погибли уже более 20 человек. На прошедших выходных 17 и 18 декабря возобновили работу крупные воздушные гавани в Куско и Арекипе, по-прежнему закрыт аэропорт в департаменте Апуримак.
https://ria.ru/20221220/ubezhische-1840091008.html
перу
куско (город)
арекипа (регион)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91410/76/914107671_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_2a697e597b13d0957a17f00e967ada4e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, педро кастильо, перу, куско (город), арекипа (регион)
В мире, Педро Кастильо, Перу, Куско (город), Арекипа (регион)
23:59 20.12.2022 (обновлено: 00:02 21.12.2022)
Власти Перу возобновили работу аэропорта в городе Хулиака
Минтранс Перу сообщил о возобновлении работы аэропорта Инка Манко Капак в городе Хулиака
МЕХИКО, 20 дек - РИА Новости. Аэропорт Инка Манко Капак в перуанском городе Хулиака на юге страны возобновил работу после перерыва из-за масштабных социальных протестов, связанных с отстранением экс-президента Педро Кастильо, сообщило министерство транспорта.
"Сегодня операции в аэропорту Инка Манко Капак в Хулиаке были возобновлены. Aeropuertos Andinos del Perú (управляющая терминалами компания) сообщает, что на сегодня запланировано 14 рейсов", — говорится в сообщении в блоге министерства в Twitter.
Занимавший пост президента Перу Педро Кастильо 7 декабря распустил парламент, который должен был в третий раз рассмотреть вопрос о его импичменте. Однако парламентарии все равно собрались на заседание и приняли решение об отставке Кастильо. Вооруженные силы и полиция высказались против решения Кастильо, его арестовали по обвинениям в мятеже, злоупотреблении полномочиями. Занимавшая до этого пост вице-президента Дина Болуарте принесла в конгрессе присягу главы государства и стала первой женщиной на посту президента Перу. Сторонники экс-президента с 10 декабря проводят во всех регионах масштабные акции протеста, в которых погибли уже более 20 человек.
На прошедших выходных 17 и 18 декабря возобновили работу крупные воздушные гавани в Куско
и Арекипе
, по-прежнему закрыт аэропорт в департаменте Апуримак.