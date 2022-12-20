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Власти Перу возобновили работу аэропорта в городе Хулиака - РИА Новости, 21.12.2022
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Власти Перу возобновили работу аэропорта в городе Хулиака
Власти Перу возобновили работу аэропорта в городе Хулиака - РИА Новости, 21.12.2022
Власти Перу возобновили работу аэропорта в городе Хулиака
Аэропорт Инка Манко Капак в перуанском городе Хулиака на юге страны возобновил работу после перерыва из-за масштабных социальных протестов, связанных с... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-20T23:59
2022-12-21T00:02
в мире
педро кастильо
перу
куско (город)
арекипа (регион)
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МЕХИКО, 20 дек - РИА Новости. Аэропорт Инка Манко Капак в перуанском городе Хулиака на юге страны возобновил работу после перерыва из-за масштабных социальных протестов, связанных с отстранением экс-президента Педро Кастильо, сообщило министерство транспорта. Занимавший пост президента Перу Педро Кастильо 7 декабря распустил парламент, который должен был в третий раз рассмотреть вопрос о его импичменте. Однако парламентарии все равно собрались на заседание и приняли решение об отставке Кастильо. Вооруженные силы и полиция высказались против решения Кастильо, его арестовали по обвинениям в мятеже, злоупотреблении полномочиями. Занимавшая до этого пост вице-президента Дина Болуарте принесла в конгрессе присягу главы государства и стала первой женщиной на посту президента Перу. Сторонники экс-президента с 10 декабря проводят во всех регионах масштабные акции протеста, в которых погибли уже более 20 человек. На прошедших выходных 17 и 18 декабря возобновили работу крупные воздушные гавани в Куско и Арекипе, по-прежнему закрыт аэропорт в департаменте Апуримак.
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в мире, педро кастильо, перу, куско (город), арекипа (регион)
В мире, Педро Кастильо, Перу, Куско (город), Арекипа (регион)
23:59 20.12.2022 (обновлено: 00:02 21.12.2022)
 
Власти Перу возобновили работу аэропорта в городе Хулиака

Минтранс Перу сообщил о возобновлении работы аэропорта Инка Манко Капак в городе Хулиака

© Фото : MapachitoMDАэропорт в Перу
Аэропорт в Перу - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© Фото : MapachitoMD
Аэропорт в Перу. Архивное фото
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МЕХИКО, 20 дек - РИА Новости. Аэропорт Инка Манко Капак в перуанском городе Хулиака на юге страны возобновил работу после перерыва из-за масштабных социальных протестов, связанных с отстранением экс-президента Педро Кастильо, сообщило министерство транспорта.
"Сегодня операции в аэропорту Инка Манко Капак в Хулиаке были возобновлены. Aeropuertos Andinos del Perú (управляющая терминалами компания) сообщает, что на сегодня запланировано 14 рейсов", — говорится в сообщении в блоге министерства в Twitter.
Занимавший пост президента Перу Педро Кастильо 7 декабря распустил парламент, который должен был в третий раз рассмотреть вопрос о его импичменте. Однако парламентарии все равно собрались на заседание и приняли решение об отставке Кастильо. Вооруженные силы и полиция высказались против решения Кастильо, его арестовали по обвинениям в мятеже, злоупотреблении полномочиями. Занимавшая до этого пост вице-президента Дина Болуарте принесла в конгрессе присягу главы государства и стала первой женщиной на посту президента Перу. Сторонники экс-президента с 10 декабря проводят во всех регионах масштабные акции протеста, в которых погибли уже более 20 человек.
На прошедших выходных 17 и 18 декабря возобновили работу крупные воздушные гавани в Куско и Арекипе, по-прежнему закрыт аэропорт в департаменте Апуримак.
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