https://ria.ru/20221220/peru-1840135681.html

Власти Перу возобновили работу аэропорта в городе Хулиака

Власти Перу возобновили работу аэропорта в городе Хулиака - РИА Новости, 21.12.2022

Власти Перу возобновили работу аэропорта в городе Хулиака

Аэропорт Инка Манко Капак в перуанском городе Хулиака на юге страны возобновил работу после перерыва из-за масштабных социальных протестов, связанных с... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-20T23:59

2022-12-20T23:59

2022-12-21T00:02

в мире

педро кастильо

перу

куско (город)

арекипа (регион)

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МЕХИКО, 20 дек - РИА Новости. Аэропорт Инка Манко Капак в перуанском городе Хулиака на юге страны возобновил работу после перерыва из-за масштабных социальных протестов, связанных с отстранением экс-президента Педро Кастильо, сообщило министерство транспорта. Занимавший пост президента Перу Педро Кастильо 7 декабря распустил парламент, который должен был в третий раз рассмотреть вопрос о его импичменте. Однако парламентарии все равно собрались на заседание и приняли решение об отставке Кастильо. Вооруженные силы и полиция высказались против решения Кастильо, его арестовали по обвинениям в мятеже, злоупотреблении полномочиями. Занимавшая до этого пост вице-президента Дина Болуарте принесла в конгрессе присягу главы государства и стала первой женщиной на посту президента Перу. Сторонники экс-президента с 10 декабря проводят во всех регионах масштабные акции протеста, в которых погибли уже более 20 человек. На прошедших выходных 17 и 18 декабря возобновили работу крупные воздушные гавани в Куско и Арекипе, по-прежнему закрыт аэропорт в департаменте Апуримак.

https://ria.ru/20221220/ubezhische-1840091008.html

перу

куско (город)

арекипа (регион)

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, педро кастильо, перу, куско (город), арекипа (регион)