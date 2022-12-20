https://ria.ru/20221220/patsienty-1840133733.html
Путин пообещал вывозить нуждающихся пациентов из ДНР в федеральные центры
Путин пообещал вывозить нуждающихся пациентов из ДНР в федеральные центры - РИА Новости, 20.12.2022
Путин пообещал вывозить нуждающихся пациентов из ДНР в федеральные центры
Президент России Владимир Путин на встрече с врио главы ДНР Денисом Пушилиным пообещал при необходимости обеспечить вывоз в федеральные центры пациентов из ДНР, РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T23:37
2022-12-20T23:37
2022-12-20T23:37
общество
владимир путин
денис пушилин
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с врио главы ДНР Денисом Пушилиным пообещал при необходимости обеспечить вывоз в федеральные центры пациентов из ДНР, которые в этом нуждаются. Также президент России отметил необходимость повышать уровень квалификации специалистов-медиков в ДНР. "Нужно их обязательно вписывать в систему дополнительной подготовки российского Минздрава", - отметил президент. Он обратил внимание и на необходимость строить новые медицинские учреждения и "приводить в порядок то, что есть", оборудовать современными средствами. Пушилин признался, что уровень медицинских учреждений в республике по материально-техническому обеспечению очень серьезно отстал. "Многие не ремонтировались еще с советского периода", - сказал руководитель региона. "Нам известно, почему", - заметил глава государства.
https://ria.ru/20220824/pomosch-1811840183.html
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общество, владимир путин, денис пушилин, донецкая народная республика, россия
Общество, Владимир Путин, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Россия
Путин пообещал вывозить нуждающихся пациентов из ДНР в федеральные центры
Путин пообещал при необходимости вывозить пациентов из ДНР в федеральные центры
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с врио главы ДНР Денисом Пушилиным пообещал при необходимости обеспечить вывоз в федеральные центры пациентов из ДНР, которые в этом нуждаются.
"Я уже разговаривал с министром здравоохранения. При необходимости мы обеспечим вывоз в наши федеральные центры всех пациентов, которые нуждаются в каком-то особом лечении", - сказал Путин.
Также президент России отметил необходимость повышать уровень квалификации специалистов-медиков в ДНР. "Нужно их обязательно вписывать в систему дополнительной подготовки российского Минздрава", - отметил президент. Он обратил внимание и на необходимость строить новые медицинские учреждения и "приводить в порядок то, что есть", оборудовать современными средствами.
Пушилин признался, что уровень медицинских учреждений в республике по материально-техническому обеспечению очень серьезно отстал. "Многие не ремонтировались еще с советского периода", - сказал руководитель региона. "Нам известно, почему", - заметил глава государства.