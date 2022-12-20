https://ria.ru/20221220/parom-1839910677.html
Керченская паромная переправа возобновила работу
Керченская паромная переправа возобновила работу - РИА Новости, 20.12.2022
Керченская паромная переправа возобновила работу
Возобновлена прерванная вчера из-за непогоды работа Керченской паромной переправы, сообщило ГУМЧС Крыма. РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T10:14
2022-12-20T10:14
2022-12-20T10:14
россия
керченская паромная переправа
республика крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1b/1805330688_0:0:3137:1764_1920x0_80_0_0_9fb9b0b1b94e1589821cceb56be6a3c0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости. Возобновлена прерванная вчера из-за непогоды работа Керченской паромной переправы, сообщило ГУМЧС Крыма. "По состоянию на 06.00 20 декабря движение паромов на Керченской паромной переправе осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении. Ранее в Крыму объявили штормовое предупреждение в связи с усилением ветра до 17-22 м/с, работа переправы была приостановлена. Паромная переправа возобновила работу 9 октября после теракта на Крымском мосту, по которому движение грузовиков с тех пор запрещено. По информации Минтранса РФ, с начала работы Керченской паромной переправы по 19 декабря через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 47 тысяч 770 пассажиров, 33 тысячи 610 единиц автотранспорта и 3 тысячи 790 железнодорожных вагонов. Паромами, работающими на линии, выполнено 1125 рейсов.
https://ria.ru/20221217/pogoda-1839464418.html
https://ria.ru/20221219/granitsa-1839748264.html
россия
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1b/1805330688_90:0:2819:2047_1920x0_80_0_0_a1ae3b4b8cd945a98888cfc374b32871.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, керченская паромная переправа, республика крым
Россия, Керченская паромная переправа, Республика Крым
Керченская паромная переправа возобновила работу
Керченская паромная переправа возобновила работу с улучшением погодных условий
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости.
Возобновлена прерванная вчера из-за непогоды работа Керченской паромной переправы, сообщило
ГУМЧС Крыма.
"По состоянию на 06.00 20 декабря движение паромов на Керченской паромной переправе осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении.
Ранее в Крыму объявили штормовое предупреждение в связи с усилением ветра до 17-22 м/с, работа переправы была приостановлена.
Паромная переправа возобновила работу 9 октября после теракта на Крымском мосту, по которому движение грузовиков с тех пор запрещено.
По информации Минтранса РФ, с начала работы Керченской паромной переправы по 19 декабря через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 47 тысяч 770 пассажиров, 33 тысячи 610 единиц автотранспорта и 3 тысячи 790 железнодорожных вагонов. Паромами, работающими на линии, выполнено 1125 рейсов.