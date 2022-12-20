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Керченская паромная переправа возобновила работу - РИА Новости, 20.12.2022
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Керченская паромная переправа возобновила работу
Керченская паромная переправа возобновила работу - РИА Новости, 20.12.2022
Керченская паромная переправа возобновила работу
Возобновлена прерванная вчера из-за непогоды работа Керченской паромной переправы, сообщило ГУМЧС Крыма. РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T10:14
2022-12-20T10:14
россия
керченская паромная переправа
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости. Возобновлена прерванная вчера из-за непогоды работа Керченской паромной переправы, сообщило ГУМЧС Крыма. "По состоянию на 06.00 20 декабря движение паромов на Керченской паромной переправе осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении. Ранее в Крыму объявили штормовое предупреждение в связи с усилением ветра до 17-22 м/с, работа переправы была приостановлена. Паромная переправа возобновила работу 9 октября после теракта на Крымском мосту, по которому движение грузовиков с тех пор запрещено. По информации Минтранса РФ, с начала работы Керченской паромной переправы по 19 декабря через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 47 тысяч 770 пассажиров, 33 тысячи 610 единиц автотранспорта и 3 тысячи 790 железнодорожных вагонов. Паромами, работающими на линии, выполнено 1125 рейсов.
https://ria.ru/20221217/pogoda-1839464418.html
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россия, керченская паромная переправа, республика крым
Россия, Керченская паромная переправа, Республика Крым
10:14 20.12.2022
 
Керченская паромная переправа возобновила работу

Керченская паромная переправа возобновила работу с улучшением погодных условий

© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в медиабанкКерченская паромная переправа
Керченская паромная переправа - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Керченская паромная переправа. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости. Возобновлена прерванная вчера из-за непогоды работа Керченской паромной переправы, сообщило ГУМЧС Крыма.
"По состоянию на 06.00 20 декабря движение паромов на Керченской паромной переправе осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении.
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Паромная переправа возобновила работу 9 октября после теракта на Крымском мосту, по которому движение грузовиков с тех пор запрещено.
По информации Минтранса РФ, с начала работы Керченской паромной переправы по 19 декабря через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 47 тысяч 770 пассажиров, 33 тысячи 610 единиц автотранспорта и 3 тысячи 790 железнодорожных вагонов. Паромами, работающими на линии, выполнено 1125 рейсов.
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РоссияКерченская паромная переправаРеспублика Крым
 
 
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