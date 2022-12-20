Рейтинг@Mail.ru
ОДКБ не считает своей ответственностью проблему Лачинского коридора - РИА Новости, 20.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221220/odkb-1839922351.html
ОДКБ не считает своей ответственностью проблему Лачинского коридора
ОДКБ не считает своей ответственностью проблему Лачинского коридора - РИА Новости, 20.12.2022
ОДКБ не считает своей ответственностью проблему Лачинского коридора
ОДКБ исходит из того, что решение вопроса с Лачинским коридором, который на международном уровне поднимает Ереван, находится вне зоны ее ответственности, заявил РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T10:51
2022-12-20T10:51
в мире
станислав зась
армения
азербайджан
россия
одкб
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833592991_0:0:3140:1767_1920x0_80_0_0_c6caefbe1a3f9c5ea8b62086192e1ed5.jpg
МОСКВА, 20 дек, РИА Новости. ОДКБ исходит из того, что решение вопроса с Лачинским коридором, который на международном уровне поднимает Ереван, находится вне зоны ее ответственности, заявил РИА Новости генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась. Ранее Армения проинформировала Международный суд ООН "о блокаде Азербайджаном Лачинского коридора", а также обратилась в Европейский суд по правам человека с просьбой применить в отношении Азербайджана обеспечительные меры и обязать его разблокировать коридор. Как сообщили в аппарате армянского представителя по международным правовым вопросам, ЕСПЧ дал Азербайджану время до 19 декабря включительно для ответа на обращение Армении по поводу блокирования дороги. Минобороны РФ ранее сообщало, что 12 декабря азербайджанская сторона заблокировала дорогу Степанакерт – Горис, единственную автотрассу, которая связывает Нагорный Карабах с Арменией, в связи с чем командование российского миротворческого контингента ведет переговоры с представителями Азербайджана по возобновлению беспрепятственного движения гражданского транспорта по этому направлению. Разблокировать Лачинский коридор азербайджанскую сторону призвал и госдепартамент США. В Баку называют происходящее акцией протеста гражданских активистов и экологов против "незаконной деятельности армянской стороны". Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Россия обеспокоена блокировкой Лачинского коридора, рассчитывает, что полноценное транспортное сообщение там будет восстановлено в ближайшее время. В начале декабря азербайджанские СМИ сообщили, что местные активисты и журналисты проводят на дороге, связывающей город Шушу со Степанакертом, акцию протеста против незаконной, по мнению Баку, эксплуатации со стороны армян месторождений полезных ископаемых. В конце сентября 2020 года под контроль Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы. Лачинский коридор - единственный наземный путь, соединяющий Армению со Степанакертом.
https://ria.ru/20221220/odkb-1839887851.html
https://ria.ru/20221219/oborona-1839851433.html
армения
азербайджан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833592991_388:0:3119:2048_1920x0_80_0_0_d3af86d9d5f80d375cb34fa936367b93.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, станислав зась, армения, азербайджан, россия, одкб
В мире, Станислав Зась, Армения, Азербайджан, Россия, ОДКБ
10:51 20.12.2022
 
ОДКБ не считает своей ответственностью проблему Лачинского коридора

Генсек Зась: проблема Лачинского коридора находится вне зоны ответственности ОДКБ

© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в медиабанкГенеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась
Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в медиабанк
Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 дек, РИА Новости. ОДКБ исходит из того, что решение вопроса с Лачинским коридором, который на международном уровне поднимает Ереван, находится вне зоны ее ответственности, заявил РИА Новости генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.
"Обращений (Армении по поводу Лачинского коридора - ред.) таких не было, мы исходим из того, что это за зоной ответственности ОДКБ", - сказал Зась.
Ранее Армения проинформировала Международный суд ООН "о блокаде Азербайджаном Лачинского коридора", а также обратилась в Европейский суд по правам человека с просьбой применить в отношении Азербайджана обеспечительные меры и обязать его разблокировать коридор. Как сообщили в аппарате армянского представителя по международным правовым вопросам, ЕСПЧ дал Азербайджану время до 19 декабря включительно для ответа на обращение Армении по поводу блокирования дороги.
Флаги государств, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
Вчера, 05:51
Генсек ОДКБ заявил, что принятие новых стран в организацию не обсуждается
Минобороны РФ ранее сообщало, что 12 декабря азербайджанская сторона заблокировала дорогу Степанакерт – Горис, единственную автотрассу, которая связывает Нагорный Карабах с Арменией, в связи с чем командование российского миротворческого контингента ведет переговоры с представителями Азербайджана по возобновлению беспрепятственного движения гражданского транспорта по этому направлению. Разблокировать Лачинский коридор азербайджанскую сторону призвал и госдепартамент США. В Баку называют происходящее акцией протеста гражданских активистов и экологов против "незаконной деятельности армянской стороны".
Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Россия обеспокоена блокировкой Лачинского коридора, рассчитывает, что полноценное транспортное сообщение там будет восстановлено в ближайшее время.
В начале декабря азербайджанские СМИ сообщили, что местные активисты и журналисты проводят на дороге, связывающей город Шушу со Степанакертом, акцию протеста против незаконной, по мнению Баку, эксплуатации со стороны армян месторождений полезных ископаемых.
В конце сентября 2020 года под контроль Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы. Лачинский коридор - единственный наземный путь, соединяющий Армению со Степанакертом.
Путин о формировании единого оборонного пространства с Белоруссией - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
19 декабря, 20:55
Путин и Лукашенко обсудили создание единого оборонного пространства
 
В миреСтанислав ЗасьАрменияАзербайджанРоссияОДКБ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала