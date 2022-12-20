https://ria.ru/20221220/odkb-1839922351.html

ОДКБ не считает своей ответственностью проблему Лачинского коридора

ОДКБ не считает своей ответственностью проблему Лачинского коридора - РИА Новости, 20.12.2022

ОДКБ не считает своей ответственностью проблему Лачинского коридора

ОДКБ исходит из того, что решение вопроса с Лачинским коридором, который на международном уровне поднимает Ереван, находится вне зоны ее ответственности, заявил РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T10:51

2022-12-20T10:51

2022-12-20T10:51

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МОСКВА, 20 дек, РИА Новости. ОДКБ исходит из того, что решение вопроса с Лачинским коридором, который на международном уровне поднимает Ереван, находится вне зоны ее ответственности, заявил РИА Новости генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась. Ранее Армения проинформировала Международный суд ООН "о блокаде Азербайджаном Лачинского коридора", а также обратилась в Европейский суд по правам человека с просьбой применить в отношении Азербайджана обеспечительные меры и обязать его разблокировать коридор. Как сообщили в аппарате армянского представителя по международным правовым вопросам, ЕСПЧ дал Азербайджану время до 19 декабря включительно для ответа на обращение Армении по поводу блокирования дороги. Минобороны РФ ранее сообщало, что 12 декабря азербайджанская сторона заблокировала дорогу Степанакерт – Горис, единственную автотрассу, которая связывает Нагорный Карабах с Арменией, в связи с чем командование российского миротворческого контингента ведет переговоры с представителями Азербайджана по возобновлению беспрепятственного движения гражданского транспорта по этому направлению. Разблокировать Лачинский коридор азербайджанскую сторону призвал и госдепартамент США. В Баку называют происходящее акцией протеста гражданских активистов и экологов против "незаконной деятельности армянской стороны". Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Россия обеспокоена блокировкой Лачинского коридора, рассчитывает, что полноценное транспортное сообщение там будет восстановлено в ближайшее время. В начале декабря азербайджанские СМИ сообщили, что местные активисты и журналисты проводят на дороге, связывающей город Шушу со Степанакертом, акцию протеста против незаконной, по мнению Баку, эксплуатации со стороны армян месторождений полезных ископаемых. В конце сентября 2020 года под контроль Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы. Лачинский коридор - единственный наземный путь, соединяющий Армению со Степанакертом.

https://ria.ru/20221220/odkb-1839887851.html

https://ria.ru/20221219/oborona-1839851433.html

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в мире, станислав зась, армения, азербайджан, россия, одкб