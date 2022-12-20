https://ria.ru/20221220/odessa-1840012952.html
В Крыму рассказали, когда Одесса и Харьков станут российскими
В Крыму рассказали, когда Одесса и Харьков станут российскими - РИА Новости, 20.12.2022
В Крыму рассказали, когда Одесса и Харьков станут российскими
Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что Одесса, Николаев и Харьков будут освобождены до конца 2023 года. РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T15:16
2022-12-20T15:16
2022-12-20T15:16
специальная военная операция на украине
в мире
владимир константинов
владимир зеленский
одесса
харьков
николаев (украина)
республика крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835228089_151:0:3575:1926_1920x0_80_0_0_e98025d745653ff78931762b8993e679.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что Одесса, Николаев и Харьков будут освобождены до конца 2023 года. "До конца следующего года мы возьмем Одессу, Николаев, Харьков, и на этом фоне будет определяться судьба этих регионов. К концу года они (киевские власти – ред.) начнут бегать усиленно с предложениями о мире, пытаясь отстоять хотя бы Киев, на что мы не должны ни в коем случае соглашаться и в 2024 году уничтожить это образование. Поэтому Киев - 2024 год. Это мое предположение. А остальные территории – они нас не очень интересуют", - сказал журналистам Константинов. По его мнению, вместе с Владимиром Зеленским исчезнет и сама Украина как государство. Константинов также назвал спецоперацию на Украине завершающим аккордом Крымской весны, ознаменовавшейся возвращением Крыма в состав Российской Федерации. "Мы в 2014 году начали сопротивление Западу, незаконному кровавому госперевороту на Украине", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20221214/prisoedinenie-1838572696.html
https://ria.ru/20221125/ukraina-1834075817.html
одесса
харьков
николаев (украина)
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835228089_579:0:3147:1926_1920x0_80_0_0_dd915dd577f517f88c1663f5dc8a88f6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир константинов, владимир зеленский, одесса, харьков, николаев (украина), республика крым
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Константинов, Владимир Зеленский, Одесса, Харьков, Николаев (Украина), Республика Крым
В Крыму рассказали, когда Одесса и Харьков станут российскими
Глава парламента Крыма Константинов: Одесса и Харьков будут российскими до конца 2023 года