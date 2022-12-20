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В Крыму рассказали, когда Одесса и Харьков станут российскими - РИА Новости, 20.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221220/odessa-1840012952.html
В Крыму рассказали, когда Одесса и Харьков станут российскими
В Крыму рассказали, когда Одесса и Харьков станут российскими - РИА Новости, 20.12.2022
В Крыму рассказали, когда Одесса и Харьков станут российскими
Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что Одесса, Николаев и Харьков будут освобождены до конца 2023 года. РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T15:16
2022-12-20T15:16
специальная военная операция на украине
в мире
владимир константинов
владимир зеленский
одесса
харьков
николаев (украина)
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что Одесса, Николаев и Харьков будут освобождены до конца 2023 года. "До конца следующего года мы возьмем Одессу, Николаев, Харьков, и на этом фоне будет определяться судьба этих регионов. К концу года они (киевские власти – ред.) начнут бегать усиленно с предложениями о мире, пытаясь отстоять хотя бы Киев, на что мы не должны ни в коем случае соглашаться и в 2024 году уничтожить это образование. Поэтому Киев - 2024 год. Это мое предположение. А остальные территории – они нас не очень интересуют", - сказал журналистам Константинов. По его мнению, вместе с Владимиром Зеленским исчезнет и сама Украина как государство. Константинов также назвал спецоперацию на Украине завершающим аккордом Крымской весны, ознаменовавшейся возвращением Крыма в состав Российской Федерации. "Мы в 2014 году начали сопротивление Западу, незаконному кровавому госперевороту на Украине", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20221214/prisoedinenie-1838572696.html
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одесса
харьков
николаев (украина)
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в мире, владимир константинов, владимир зеленский, одесса, харьков, николаев (украина), республика крым
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Константинов, Владимир Зеленский, Одесса, Харьков, Николаев (Украина), Республика Крым
15:16 20.12.2022
 
В Крыму рассказали, когда Одесса и Харьков станут российскими

Глава парламента Крыма Константинов: Одесса и Харьков будут российскими до конца 2023 года

© AP Photo / Emilio MorenattiОдесса
Одесса - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© AP Photo / Emilio Morenatti
Одесса. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что Одесса, Николаев и Харьков будут освобождены до конца 2023 года.
"До конца следующего года мы возьмем Одессу, Николаев, Харьков, и на этом фоне будет определяться судьба этих регионов. К концу года они (киевские власти – ред.) начнут бегать усиленно с предложениями о мире, пытаясь отстоять хотя бы Киев, на что мы не должны ни в коем случае соглашаться и в 2024 году уничтожить это образование. Поэтому Киев - 2024 год. Это мое предположение. А остальные территории – они нас не очень интересуют", - сказал журналистам Константинов.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
14 декабря, 13:14Специальная военная операция на Украине
В Кремле ответили на вопрос о возможности присоединения Чернигова и Одессы
По его мнению, вместе с Владимиром Зеленским исчезнет и сама Украина как государство.
Константинов также назвал спецоперацию на Украине завершающим аккордом Крымской весны, ознаменовавшейся возвращением Крыма в состав Российской Федерации.
"Мы в 2014 году начали сопротивление Западу, незаконному кровавому госперевороту на Украине", - подчеркнул он.
Памятник российской императрице Екатерине II — центральная фигура скульптурной композиции, изображающей основателей Одессы - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
25 ноября, 08:00Специальная военная операция на Украине
Остановить саморазрушение Украины невозможно
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир КонстантиновВладимир ЗеленскийОдессаХарьковНиколаев (Украина)Республика Крым
 
 
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