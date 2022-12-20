https://ria.ru/20221220/odessa-1840012952.html

В Крыму рассказали, когда Одесса и Харьков станут российскими

В Крыму рассказали, когда Одесса и Харьков станут российскими - РИА Новости, 20.12.2022

В Крыму рассказали, когда Одесса и Харьков станут российскими

Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что Одесса, Николаев и Харьков будут освобождены до конца 2023 года. РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T15:16

2022-12-20T15:16

2022-12-20T15:16

специальная военная операция на украине

в мире

владимир константинов

владимир зеленский

одесса

харьков

николаев (украина)

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что Одесса, Николаев и Харьков будут освобождены до конца 2023 года. "До конца следующего года мы возьмем Одессу, Николаев, Харьков, и на этом фоне будет определяться судьба этих регионов. К концу года они (киевские власти – ред.) начнут бегать усиленно с предложениями о мире, пытаясь отстоять хотя бы Киев, на что мы не должны ни в коем случае соглашаться и в 2024 году уничтожить это образование. Поэтому Киев - 2024 год. Это мое предположение. А остальные территории – они нас не очень интересуют", - сказал журналистам Константинов. По его мнению, вместе с Владимиром Зеленским исчезнет и сама Украина как государство. Константинов также назвал спецоперацию на Украине завершающим аккордом Крымской весны, ознаменовавшейся возвращением Крыма в состав Российской Федерации. "Мы в 2014 году начали сопротивление Западу, незаконному кровавому госперевороту на Украине", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20221214/prisoedinenie-1838572696.html

https://ria.ru/20221125/ukraina-1834075817.html

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харьков

николаев (украина)

республика крым

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Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

в мире, владимир константинов, владимир зеленский, одесса, харьков, николаев (украина), республика крым