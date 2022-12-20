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СК расследует обстоятельства обстрелов ВСУ Белгородской и Брянской областей

СК расследует обстоятельства обстрелов ВСУ Белгородской и Брянской областей - РИА Новости, 20.12.2022

СК расследует обстоятельства обстрелов ВСУ Белгородской и Брянской областей

Следственный комитет РФ зафиксирует и расследует обстоятельства обстрелов Белгородской и Брянской областей украинскими силовиками, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T22:40

2022-12-20T22:40

2022-12-20T22:40

специальная военная операция на украине

происшествия

вячеслав гладков

александр богомаз

брянская область

россия

белгородская область

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Следственный комитет РФ зафиксирует и расследует обстоятельства обстрелов Белгородской и Брянской областей украинскими силовиками, сообщается в Telegram-канале ведомства. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле Шебекино: по предварительным данным, есть пострадавший - мужчина с переломами костей предплечья, он доставлен в районную областную больницу. Также ранее глава Брянской области Александр Богомаз сообщил, что беспилотник атаковал территорию районных электрических сетей в Трубчевском районе, задеты административное здание и машина, пострадавших нет. "Следователи Следственного комитета России зафиксируют и будут расследовать очередные факты обстрелов территорий Белгородской и Брянской областей со стороны Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

брянская область

россия

белгородская область

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Евгения Нефедова

происшествия, вячеслав гладков, александр богомаз, брянская область, россия, белгородская область, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины