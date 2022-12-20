Рейтинг@Mail.ru
СК расследует обстоятельства обстрелов ВСУ Белгородской и Брянской областей - РИА Новости, 20.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221220/obstrely-1840128366.html
СК расследует обстоятельства обстрелов ВСУ Белгородской и Брянской областей
СК расследует обстоятельства обстрелов ВСУ Белгородской и Брянской областей - РИА Новости, 20.12.2022
СК расследует обстоятельства обстрелов ВСУ Белгородской и Брянской областей
Следственный комитет РФ зафиксирует и расследует обстоятельства обстрелов Белгородской и Брянской областей украинскими силовиками, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T22:40
2022-12-20T22:40
специальная военная операция на украине
происшествия
вячеслав гладков
александр богомаз
брянская область
россия
белгородская область
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828190372_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_df9e25cf75cefea9284029e52cf9b81a.jpg
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Следственный комитет РФ зафиксирует и расследует обстоятельства обстрелов Белгородской и Брянской областей украинскими силовиками, сообщается в Telegram-канале ведомства. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле Шебекино: по предварительным данным, есть пострадавший - мужчина с переломами костей предплечья, он доставлен в районную областную больницу. Также ранее глава Брянской области Александр Богомаз сообщил, что беспилотник атаковал территорию районных электрических сетей в Трубчевском районе, задеты административное здание и машина, пострадавших нет. "Следователи Следственного комитета России зафиксируют и будут расследовать очередные факты обстрелов территорий Белгородской и Брянской областей со стороны Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
брянская область
россия
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828190372_330:0:3061:2048_1920x0_80_0_0_4be30a9d71a6b0fb16b6c4e378251a7c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, вячеслав гладков, александр богомаз, брянская область, россия, белгородская область, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Вячеслав Гладков, Александр Богомаз, Брянская область, Россия, Белгородская область, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины
22:40 20.12.2022
 
СК расследует обстоятельства обстрелов ВСУ Белгородской и Брянской областей

СК зафиксирует и расследует обстоятельства обстрелов ВСУ Белгородской и Брянской областей

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Осколки снаряда. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Следственный комитет РФ зафиксирует и расследует обстоятельства обстрелов Белгородской и Брянской областей украинскими силовиками, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле Шебекино: по предварительным данным, есть пострадавший - мужчина с переломами костей предплечья, он доставлен в районную областную больницу.
Также ранее глава Брянской области Александр Богомаз сообщил, что беспилотник атаковал территорию районных электрических сетей в Трубчевском районе, задеты административное здание и машина, пострадавших нет.
"Следователи Следственного комитета России зафиксируют и будут расследовать очередные факты обстрелов территорий Белгородской и Брянской областей со стороны Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВячеслав ГладковАлександр БогомазБрянская областьРоссияБелгородская областьСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала