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СК расследует обстоятельства обстрелов ВСУ Белгородской и Брянской областей
СК расследует обстоятельства обстрелов ВСУ Белгородской и Брянской областей - РИА Новости, 20.12.2022
СК расследует обстоятельства обстрелов ВСУ Белгородской и Брянской областей
Следственный комитет РФ зафиксирует и расследует обстоятельства обстрелов Белгородской и Брянской областей украинскими силовиками, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T22:40
2022-12-20T22:40
2022-12-20T22:40
специальная военная операция на украине
происшествия
вячеслав гладков
александр богомаз
брянская область
россия
белгородская область
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Следственный комитет РФ зафиксирует и расследует обстоятельства обстрелов Белгородской и Брянской областей украинскими силовиками, сообщается в Telegram-канале ведомства. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле Шебекино: по предварительным данным, есть пострадавший - мужчина с переломами костей предплечья, он доставлен в районную областную больницу. Также ранее глава Брянской области Александр Богомаз сообщил, что беспилотник атаковал территорию районных электрических сетей в Трубчевском районе, задеты административное здание и машина, пострадавших нет. "Следователи Следственного комитета России зафиксируют и будут расследовать очередные факты обстрелов территорий Белгородской и Брянской областей со стороны Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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СК расследует обстоятельства обстрелов ВСУ Белгородской и Брянской областей
СК зафиксирует и расследует обстоятельства обстрелов ВСУ Белгородской и Брянской областей