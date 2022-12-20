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Жительница Курской области была ранена при обстреле ВСУ - РИА Новости, 20.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221220/obstrel-1840120460.html
Жительница Курской области была ранена при обстреле ВСУ
Жительница Курской области была ранена при обстреле ВСУ - РИА Новости, 20.12.2022
Жительница Курской области была ранена при обстреле ВСУ
Жительница села Махновка Суджанского района Курской области получила ранение в результате обстрела со стороны Украины, также были повреждены три дома, сообщил... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T21:24
2022-12-20T21:24
специальная военная операция на украине
происшествия
роман старовойт
курская область
суджанский район
украина
вооруженные силы украины
telegram
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ВОРОНЕЖ, 20 дек - РИА Новости. Жительница села Махновка Суджанского района Курской области получила ранение в результате обстрела со стороны Украины, также были повреждены три дома, сообщил губернатор Роман Старовойт. "ВСУ вновь обстреляли Суджанский район. Не менее четырех снарядов упало в селе Махновка. Система СМС-оповещения сработала оперативно. Одна женщина пострадала. Повреждены три дома. Один из них серьезно разрушен, сейчас он горит. Восстановлению дом не подлежит. В обязательном порядке окажем всю необходимую помощь жителям. Все спецслужбы на месте, пожарные борются с огнем", — сообщил Старовойт в Telegram. Суджанский район — один из шести районов Курской области, которые граничат с Сумской областью Украины.
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курская область
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происшествия, роман старовойт, курская область, суджанский район, украина, вооруженные силы украины, telegram
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Роман Старовойт, Курская область, Суджанский район, Украина, Вооруженные силы Украины, Telegram
21:24 20.12.2022
 
Жительница Курской области была ранена при обстреле ВСУ

Старовойт: жительница Суджанского района Курской области получила ранение при обстреле ВСУ

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Осколки снаряда. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 20 дек - РИА Новости. Жительница села Махновка Суджанского района Курской области получила ранение в результате обстрела со стороны Украины, также были повреждены три дома, сообщил губернатор Роман Старовойт.
"ВСУ вновь обстреляли Суджанский район. Не менее четырех снарядов упало в селе Махновка. Система СМС-оповещения сработала оперативно. Одна женщина пострадала. Повреждены три дома. Один из них серьезно разрушен, сейчас он горит. Восстановлению дом не подлежит. В обязательном порядке окажем всю необходимую помощь жителям. Все спецслужбы на месте, пожарные борются с огнем", — сообщил Старовойт в Telegram.
Суджанский район — один из шести районов Курской области, которые граничат с Сумской областью Украины.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоман СтаровойтКурская областьСуджанский районУкраинаВооруженные силы УкраиныTelegram
 
 
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