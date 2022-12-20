https://ria.ru/20221220/obstrel-1840120460.html
Жительница Курской области была ранена при обстреле ВСУ
Жительница Курской области была ранена при обстреле ВСУ - РИА Новости, 20.12.2022
Жительница Курской области была ранена при обстреле ВСУ
Жительница села Махновка Суджанского района Курской области получила ранение в результате обстрела со стороны Украины, также были повреждены три дома, сообщил... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T21:24
2022-12-20T21:24
2022-12-20T21:24
специальная военная операция на украине
происшествия
роман старовойт
курская область
суджанский район
украина
вооруженные силы украины
telegram
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ВОРОНЕЖ, 20 дек - РИА Новости. Жительница села Махновка Суджанского района Курской области получила ранение в результате обстрела со стороны Украины, также были повреждены три дома, сообщил губернатор Роман Старовойт. "ВСУ вновь обстреляли Суджанский район. Не менее четырех снарядов упало в селе Махновка. Система СМС-оповещения сработала оперативно. Одна женщина пострадала. Повреждены три дома. Один из них серьезно разрушен, сейчас он горит. Восстановлению дом не подлежит. В обязательном порядке окажем всю необходимую помощь жителям. Все спецслужбы на месте, пожарные борются с огнем", — сообщил Старовойт в Telegram. Суджанский район — один из шести районов Курской области, которые граничат с Сумской областью Украины.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Жительница Курской области была ранена при обстреле ВСУ
Старовойт: жительница Суджанского района Курской области получила ранение при обстреле ВСУ