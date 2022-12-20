https://ria.ru/20221220/obstrel-1840077906.html

Итальянские журналисты попали под обстрел в Херсоне

Итальянские журналисты попали под обстрел в Херсоне - РИА Новости, 20.12.2022

Итальянские журналисты попали под обстрел в Херсоне

Итальянский журналист Клаудио Локателли заявил, что попал под обстрел в Херсоне вместе со своим коллегой-фотографом Никколо Челести и получил легкое ранение. РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T18:01

2022-12-20T18:01

2022-12-20T18:01

специальная военная операция на украине

в мире

херсон

россия

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РИМ, 20 дек – РИА Новости. Итальянский журналист Клаудио Локателли заявил, что попал под обстрел в Херсоне вместе со своим коллегой-фотографом Никколо Челести и получил легкое ранение. Локателли разместили в соцсети с видеороликом, который запечатлел взрыв перед машиной, где находятся журналисты. После разрыва боеприпаса итальянцы, крича, покидают открытое место задним ходом. Затем Локателли показывает дверь автомобиля со следами осколков и говорит, что получил легкое ранение из-за осколков стекла. На видео ему оказывают медицинскую помощь, убирая небольшое пятно крови в районе уха. В сентябре Минобороны РФ сообщило, что под Херсоном получил ранения итальянский журналист Маттиа Сорби. Российские военнослужащие спасли ему жизнь после того, как он подорвался на украинской мине. Сорби вернулся на родину спустя более чем две недели после лечения в крымской больнице.

https://ria.ru/20221021/kherson-1825666244.html

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в мире, херсон, россия