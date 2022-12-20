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ВСУ обстреляли Кировский район Донецка - РИА Новости, 20.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221220/obstrel-1839993584.html
ВСУ обстреляли Кировский район Донецка
ВСУ обстреляли Кировский район Донецка - РИА Новости, 20.12.2022
ВСУ обстреляли Кировский район Донецка
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка, выпустив по городу восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T14:26
2022-12-20T14:33
специальная военная операция на украине
в мире
кировский район
донецк
донецкая народная республика
сцкк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 20 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка, выпустив по городу восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 14.05 – населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Кроме того, украинские войска открыли огонь по Каштановому, выпустив три снаряда калибром 152 миллиметра.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221220/ukraina-1839966295.html
https://ria.ru/20221220/artemovsk-1839985008.html
кировский район
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в мире, кировский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кировский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Вооруженные силы Украины
14:26 20.12.2022 (обновлено: 14:33 20.12.2022)
 
ВСУ обстреляли Кировский район Донецка

ВСУ выпустили восемь снарядов натовского калибра по Кировскому району Донецка

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка, выпустив по городу восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 14.05 – населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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Кроме того, украинские войска открыли огонь по Каштановому, выпустив три снаряда калибром 152 миллиметра.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКировский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККВооруженные силы Украины
 
 
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