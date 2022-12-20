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При обстреле Шебекино пострадал мирный житель - РИА Новости, 20.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221220/obstrel-1839958555.html
При обстреле Шебекино пострадал мирный житель
При обстреле Шебекино пострадал мирный житель - РИА Новости, 20.12.2022
При обстреле Шебекино пострадал мирный житель
Один человек пострадал при обстреле Шебекино, сообщил в Telegram губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T12:42
2022-12-20T15:50
специальная военная операция на украине
шебекино
происшествия
вячеслав гладков
белгородская область
жкх
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Один человек пострадал при обстреле Шебекино, сообщил в Telegram губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Мирного жителя доставили в районную областную больницу в состоянии средней степени тяжести."В результате обстрела нарушено электроснабжение. Без света остается одна треть жителей города. Также есть попадание снарядов в складские помещения на территории промзоны", — добавил губернатор.Оперативные и аварийные бригады выехали на место, энергоснабжение восстановят в ближайшее время.Накануне сообщали, что из-за очередного украинского обстрела около 14 тысяч жителей Шебекино оставались без света.В воскресенье ВСУ нанесли удар по Белгороду. При обстреле один человек погиб, десять пострадали, повреждения получили 60 квартир, два частных дома и 32 автомобиля.Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины, на всей территории региона с 11 апреля действует желтый уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20221219/obstrel-1839799266.html
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шебекино, происшествия, вячеслав гладков, белгородская область, жкх
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Происшествия, Вячеслав Гладков, Белгородская область, ЖКХ
12:42 20.12.2022 (обновлено: 15:50 20.12.2022)
 
При обстреле Шебекино пострадал мирный житель

Губернатор Белгородской области Гладков сообщил о пострадавшем после обстрела ВСУ Шебекино

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области / Перейти в медиабанкПоследствия обстрела Шебекино. 20 декабря 2022
Последствия обстрела Шебекино. 20 декабря 2022 - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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Последствия обстрела Шебекино. 20 декабря 2022
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Один человек пострадал при обстреле Шебекино, сообщил в Telegram губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Идет обстрел Шебекинского городского округа. По предварительным данным, есть один пострадавший — мужчина с переломами костей предплечья", — написал он.
Мирного жителя доставили в районную областную больницу в состоянии средней степени тяжести.
"В результате обстрела нарушено электроснабжение. Без света остается одна треть жителей города. Также есть попадание снарядов в складские помещения на территории промзоны", — добавил губернатор.
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Накануне сообщали, что из-за очередного украинского обстрела около 14 тысяч жителей Шебекино оставались без света.
В воскресенье ВСУ нанесли удар по Белгороду. При обстреле один человек погиб, десять пострадали, повреждения получили 60 квартир, два частных дома и 32 автомобиля.
Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины, на всей территории региона с 11 апреля действует желтый уровень террористической опасности.
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Специальная военная операция на УкраинеШебекиноПроисшествияВячеслав ГладковБелгородская областьЖКХ
 
 
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