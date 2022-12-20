https://ria.ru/20221220/obstrel-1839958555.html

При обстреле Шебекино пострадал мирный житель

При обстреле Шебекино пострадал мирный житель - РИА Новости, 20.12.2022

При обстреле Шебекино пострадал мирный житель

Один человек пострадал при обстреле Шебекино, сообщил в Telegram губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T12:42

2022-12-20T12:42

2022-12-20T15:50

специальная военная операция на украине

шебекино

происшествия

вячеслав гладков

белгородская область

жкх

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Один человек пострадал при обстреле Шебекино, сообщил в Telegram губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Мирного жителя доставили в районную областную больницу в состоянии средней степени тяжести."В результате обстрела нарушено электроснабжение. Без света остается одна треть жителей города. Также есть попадание снарядов в складские помещения на территории промзоны", — добавил губернатор.Оперативные и аварийные бригады выехали на место, энергоснабжение восстановят в ближайшее время.Накануне сообщали, что из-за очередного украинского обстрела около 14 тысяч жителей Шебекино оставались без света.В воскресенье ВСУ нанесли удар по Белгороду. При обстреле один человек погиб, десять пострадали, повреждения получили 60 квартир, два частных дома и 32 автомобиля.Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины, на всей территории региона с 11 апреля действует желтый уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20221219/obstrel-1839799266.html

https://ria.ru/20221214/pvo-1838747754.html

шебекино

белгородская область

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шебекино, происшествия, вячеслав гладков, белгородская область, жкх