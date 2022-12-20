https://ria.ru/20221220/obstrel-1839958555.html
При обстреле Шебекино пострадал мирный житель
При обстреле Шебекино пострадал мирный житель - РИА Новости, 20.12.2022
При обстреле Шебекино пострадал мирный житель
Один человек пострадал при обстреле Шебекино, сообщил в Telegram губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T12:42
2022-12-20T12:42
2022-12-20T15:50
специальная военная операция на украине
шебекино
происшествия
вячеслав гладков
белгородская область
жкх
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/14/1840021231_0:53:1190:722_1920x0_80_0_0_c8d743d2b9b9a15ec05740635ba0095d.jpg
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Один человек пострадал при обстреле Шебекино, сообщил в Telegram губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Мирного жителя доставили в районную областную больницу в состоянии средней степени тяжести."В результате обстрела нарушено электроснабжение. Без света остается одна треть жителей города. Также есть попадание снарядов в складские помещения на территории промзоны", — добавил губернатор.Оперативные и аварийные бригады выехали на место, энергоснабжение восстановят в ближайшее время.Накануне сообщали, что из-за очередного украинского обстрела около 14 тысяч жителей Шебекино оставались без света.В воскресенье ВСУ нанесли удар по Белгороду. При обстреле один человек погиб, десять пострадали, повреждения получили 60 квартир, два частных дома и 32 автомобиля.Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины, на всей территории региона с 11 апреля действует желтый уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20221219/obstrel-1839799266.html
https://ria.ru/20221214/pvo-1838747754.html
шебекино
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/14/1840021231_130:0:1165:776_1920x0_80_0_0_1efc576a49bc196fd2208c1ac83a5dc4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шебекино, происшествия, вячеслав гладков, белгородская область, жкх
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Происшествия, Вячеслав Гладков, Белгородская область, ЖКХ
12:42 20.12.2022 (обновлено: 15:50 20.12.2022)
При обстреле Шебекино пострадал мирный житель
Губернатор Белгородской области Гладков сообщил о пострадавшем после обстрела ВСУ Шебекино