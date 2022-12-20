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Украинские войска обстреляли Майорск в ДНР

Украинские войска обстреляли Майорск в ДНР - РИА Новости, 20.12.2022

Украинские войска обстреляли Майорск в ДНР

Украинские войска выпустили по Майорску в ДНР пять ракет из РСЗО, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов,... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T12:02

2022-12-20T12:02

2022-12-20T12:19

специальная военная операция на украине

происшествия

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ДОНЕЦК, 20 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Майорску в ДНР пять ракет из РСЗО, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям... 11.30 (совпадает с мск) - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Майорск: выпущено пять ракет из РСЗО", - говорится в сообщении ведомства в его телеграм-канале.Представительство добавило, что в 11.15 мск украинские войска выпустили по Майорску еще пять снарядов калибром 152 миллиметра, а в 11.35 мск по Троицкому - восемь мин калибром 120 миллиметров.О последствиях пока не сообщается.

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецкая народная республика, донбасс, украина, вооруженные силы украины