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Украинские войска выпустили 17 снарядов по территории ДНР
Украинские войска выпустили 17 снарядов по территории ДНР - РИА Новости, 20.12.2022
Украинские войска выпустили 17 снарядов по территории ДНР
Украинские войска обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности 17 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T10:26
2022-12-20T10:26
2022-12-20T10:26
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
украина
авдеевка
ясиноватая
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ДОНЕЦК, 20 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив в общей сложности 17 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 08.30 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Широкая Балка: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 08.40 - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Каштановое: выпущено три снаряда калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Представительство добавило, что в 9.15 украинские войска выпустили по Никитовскому району Горловки пять снарядов калибром 152 миллиметра, а в 9.20 по Каштановому и Ясиноватой - по три снаряда калибром 122 миллиметра.
донецкая народная республика
украина
авдеевка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецкая народная республика, украина, авдеевка, ясиноватая
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Украина, Авдеевка, Ясиноватая
Украинские войска выпустили 17 снарядов по территории ДНР
Представительство ДНР: ВСУ менее чем за час выпустили 17 снарядов по территории ДНР