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Украинские войска обстреляли Майорск и Жованку в ДНР

Украинские войска обстреляли Майорск и Жованку в ДНР - РИА Новости, 20.12.2022

Украинские войска обстреляли Майорск и Жованку в ДНР

Украинские войска выпустили по Майорску в ДНР пять ракет из РСЗО, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов,... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T10:12

2022-12-20T10:12

2022-12-20T10:12

специальная военная операция на украине

происшествия

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 20 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Майорску в ДНР пять ракет из РСЗО, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям... 09.45 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Петровка - населенный пункт Майорск: выпущено пять ракет из РСЗО", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 9.35 украинские войска выпустили по Жованке четыре снаряда калибром 152 миллиметра.

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины