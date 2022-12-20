https://ria.ru/20221220/obstrel-1839910074.html
Украинские войска обстреляли Майорск и Жованку в ДНР
Украинские войска обстреляли Майорск и Жованку в ДНР - РИА Новости, 20.12.2022
Украинские войска обстреляли Майорск и Жованку в ДНР
Украинские войска выпустили по Майорску в ДНР пять ракет из РСЗО, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов,... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T10:12
2022-12-20T10:12
2022-12-20T10:12
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155573/99/1555739997_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_822a9579b70c69288c60efa134828faa.jpg
ДОНЕЦК, 20 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Майорску в ДНР пять ракет из РСЗО, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям... 09.45 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Петровка - населенный пункт Майорск: выпущено пять ракет из РСЗО", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 9.35 украинские войска выпустили по Жованке четыре снаряда калибром 152 миллиметра.
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155573/99/1555739997_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d7bfd88be8df66cb7930ede94f20cb9e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Майорск и Жованку в ДНР
Представительство ДНР: украинские войска выпустили по Майорску пять ракет из РСЗО